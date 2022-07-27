В Челябинске может пройти митинг с участием родителей детей с особенностями развития

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на мнение депутата, опасными являются не эти дети, а «нормальные» взрослые. Таких детей гонят с детских площадок. А недавно контролер в парке Гагарина не дала родителям ребенка с ДЦП достать его из коляски, чтобы он мог поиграть в песочнице.