В Челябинске может пройти митинг с участием родителей детей с особенностями развития

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на мнение депутата, опасными являются не эти дети, а «нормальные» взрослые. Таких детей гонят с детских площадок. А недавно контролер в парке Гагарина не дала родителям ребенка с ДЦП достать его из коляски, чтобы он мог поиграть в песочнице.
Для таких детей уже давно предусмотрено посещение своих платных занятий, детских садов, школ. А теперь речь дошла и до парков?
По словам директора благотворительного фонда Юлии Бабкиной, речь даже не идет о любви к особенным детям. Им достаточно простого уважения, и чтобы они не были изгоями.
Хотя случаи, когда таких детей не пускают на детские площадки или в чем-то их ограничивают, единичными не назовешь, но все заканчивается отписками из полиции. Вот почему речь уже идет о митинге. Еще к решению данной проблемы родители таких детей намерены подключить регионального уполномоченного по правам ребенка.