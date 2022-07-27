В Балашихе местный житель напал на обматерившего его подростка

Как передают 360tv.ru, юноша спровоцировал гражданина, нецензурно высказавшись в его адрес. Подробностями конфликта поделился один из очевидцев Дмитрий. По его словам, парень катался на велосипеде обматерил посетителя парка, который гулял там со своей супругой и ребенком. Чтобы вразумить подроста, гражданин снова пришел в парк. Это было на следующий день после инцидента.