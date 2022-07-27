В Балашихе местный житель напал на обматерившего его подростка

Как передают 360tv.ru, юноша спровоцировал гражданина, нецензурно высказавшись в его адрес. Подробностями конфликта поделился один из очевидцев Дмитрий. По его словам, парень катался на велосипеде обматерил посетителя парка, который гулял там со своей супругой и ребенком. Чтобы вразумить подроста, гражданин снова пришел в парк. Это было на следующий день после инцидента.
Дмитрий рассказал, что велосипедист пугал ребенка мужчины – катался слишком близко, приподнимая колесо. Отец ребенка подошел к подростку и попросил еще раз, глядя ему в глаза, повторить бранные слова, которые он сказал накануне.
Разрешать конфликт пришлось самому очевидцу Дмитрию. Он отметил, что в результате перепалки никто не пострадал – ни у кого не было ни ушибов, ни синяков.
Парень признался, что был виноват. Поэтому правоохранителей не пришлось привлекать. Мужчина также отметил, что вспылил и в этом отношении был не прав.