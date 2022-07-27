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Турецкие беспилотники на Украине продемонстрировали свою полную неэффективность

Турецкие беспилотники на Украине продемонстрировали свою полную неэффективность

Вчера, 21:50
Фото: baykartech.com
Турция поставила на Украину ударные беспилотные летающие аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2, которые продемонстрировали крайне низкую эффективность. Об этом сообщил военный эксперт Яков Кедми.

По данным турецких аналитиков, за все время проведения на Украине российской спецоперации ВСУ лишились больше Bayraktar, чем эти самые дроны поразили целей. Об этом пишет Pravda.Ru.

Кедми подчеркнул, что турецкие власти сейчас пребывают в ярости из-за провалов своих беспилотников на Украине. И это неудивительно — согласно сводкам Минобороны РФ, союзными силами Вооруженных сил России и ополчения Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛДНР) было подбито как минимум восемьдесят два дрона Bayraktar. Тогда как на турецком аналитическом ресурсе OrixSpioenkop отмечалось, что БПЛА смогли поразить только полсотни целей, треть из которых отделалась лишь повреждениями. По словам эксперта, данная информация говорит о крайне низкой эффективности применения турецких беспилотников на Украине. 

В итоге репутация производителя Bayraktar TB2 оказалась практически на нуле, так как эффективность дронов вызывает большие сомнения у их потенциальных покупателей.

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