Кедми подчеркнул, что турецкие власти сейчас пребывают в ярости из-за провалов своих беспилотников на Украине. И это неудивительно — согласно сводкам Минобороны РФ, союзными силами Вооруженных сил России и ополчения Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛДНР) было подбито как минимум восемьдесят два дрона Bayraktar. Тогда как на турецком аналитическом ресурсе OrixSpioenkop отмечалось, что БПЛА смогли поразить только полсотни целей, треть из которых отделалась лишь повреждениями. По словам эксперта, данная информация говорит о крайне низкой эффективности применения турецких беспилотников на Украине.