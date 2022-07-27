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Спасли от самой себя. Омичка пыталась навредить себе при помощи ножниц и ножа

Спасли от самой себя. Омичка пыталась навредить себе при помощи ножниц и ножа

Вчера, 17:25
Фото: 1MI

Омичка пыталась навредить себе в автобусе, вооружившись ножницами

Женщину спасли медики и сотрудники Росгвардии.

В пресс-службе омской Росгвардии рассказали о женщине, которую пришлось обезвреживать. Омичка хотела навредить себе при помощи ножниц и ножа в городском автобусе.

Прохожие вызвали для омички скорую помощь, но медики не рискнули подойти близко к женщине и нажали тревожную кнопку. На вызов приехал наряд Росгвардии, и только с их помощью удалось успокоить женщину. 

Силовики убедили омичку убрать холодное оружие. Слова росгвардейцев подействовали на женщину, и ее удалось госпитализировать. Женщина не пострадала, но о ее состоянии пока подробностей нет. 

#Ольга Акамова#Город#Общество#Новости#Омск#Омская область#Ножницы#Нож#Росгвардия#Пострадавшая#Медики
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