Спасли от самой себя. Омичка пыталась навредить себе при помощи ножниц и ножа

В пресс-службе омской Росгвардии рассказали о женщине, которую пришлось обезвреживать. Омичка хотела навредить себе при помощи ножниц и ножа в городском автобусе.
Прохожие вызвали для омички скорую помощь, но медики не рискнули подойти близко к женщине и нажали тревожную кнопку. На вызов приехал наряд Росгвардии, и только с их помощью удалось успокоить женщину.
Силовики убедили омичку убрать холодное оружие. Слова росгвардейцев подействовали на женщину, и ее удалось госпитализировать. Женщина не пострадала, но о ее состоянии пока подробностей нет.