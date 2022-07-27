Следователи заинтересовались пропажей 11-летнего мальчика в Омске

Рост пропавшего составляет около 146см, у него карие глаза и короткая стрижка (его фото есть в ориентировке полиции). На момент ухода из дома на нем были синяя футболка, черные шорты и бежевые мокасины. Сообщить о местонахождении ребенка нужно по телефонам 79-24-02 или 102.