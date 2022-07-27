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Следователи заинтересовались пропажей 11-летнего мальчика в Омске

Следователи заинтересовались пропажей 11-летнего мальчика в Омске

Сегодня, 12:23
Фото: 1MI

Омские следователи начали проверку после пропажи 11-летнего мальчика

Ребенок накануне ушел гулять, домой он не вернулся.

Следственный комитет России по Омской области начал доследственную проверку после пропажи 11-летнего мальчика. Накануне, 26 июля, около 14:00 ребенок ушел гулять из дома, расположенного на улице Челюскинцев. 

Около 17:00 дети расстались, но мальчик домой не вернулся. Родственники пытались найти мальчика сами, а в 23:30 обратились в полицию. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Ведутся поиски мальчика.

Рост пропавшего составляет около 146см, у него карие глаза и короткая стрижка (его фото есть в ориентировке полиции). На момент ухода из дома на нем были синяя футболка, черные шорты и бежевые мокасины. Сообщить о местонахождении ребенка нужно по телефонам 79-24-02 или 102.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Пропал ребенок
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