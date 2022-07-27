Разработчик «Рексофт» из РФ откроет консалтинговый бизнес-юнит

Эксперт также отметил, что компетенции в сфере бизнес-архитектуры, технологического и трансформационного консалтинга являются крайне значимыми для бизнеса. Прежде всего речь идет о компаниях, которые занимаются проектированием и трансформацией бизнеса разных уровней сложности. Такие партнеры предлагают комплексные услуги, которые предполагают охват всей цепочки действий — от разработки стратегии и концепции до ее внедрения и поддержки.