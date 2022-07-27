Разработчик «Рексофт» из РФ откроет консалтинговый бизнес-юнит

После того как IT-компания и «Интеррос» стали официальными партнерами, руководитель «Рексофта» Александр Егоров рассказал об объединении на базе компании групп профессионалов. Теперь специалисты команды российского подразделения Accenture будут работать в рамках «Рексофта», пишет expert.ru.
Егоров уточнил, что договоренность с командой Accenture направлена на развитие стратегического и трансформационного консалтинга. Также компания запланировала мероприятия по дальнейшему масштабированию бизнеса, которое заключается в присоединении других команд и экспертиз.
Руководить консалтинговым подразделением группы будет Андрей Скорочкин. Работа нового бизнес-юнита направлена на создание синергии при реализации проектов по проведению комплексной трансформации архитектуры бизнеса.
Напомним, что инвесткомпания «Интеррос» последовательно работает над развитием цифрового направления. Так, недавно токенизационная площадка «Атомайз Россия» совместно с Росбанком выпустила первый токен на палладий. В работу этой платформы вложила инвестиции компания «Интеррос».
Научный журналист Николай Подорванюк, сооснователь нескольких блокчейн-проектов, назвал присоединение российской команды Accenture к компании «Рексофт» логичным шагом.
Эксперт также отметил, что компетенции в сфере бизнес-архитектуры, технологического и трансформационного консалтинга являются крайне значимыми для бизнеса. Прежде всего речь идет о компаниях, которые занимаются проектированием и трансформацией бизнеса разных уровней сложности. Такие партнеры предлагают комплексные услуги, которые предполагают охват всей цепочки действий — от разработки стратегии и концепции до ее внедрения и поддержки.