Психолог раскрыла секреты борьбы с лишним весом

В беседе с NEWS.ru она отметила, что любые трансформации, в числе которых и похудение, не должны проходить по принципу «должна и надо». Бороться с лишним весом необходимо с позиции «хочу». Женщина с подобной мотивацией должна осознать, что вредная еда, которую она употребляет, плохо сказывается на ее фигуре и демонстрирует нелюбовь к своему телу. При этом все жесткие диеты для того, чтобы похудеть, обречены на провал.
Она пояснила, что любовь к себе начинается не с жесткой диеты, а с правильного здорового питания, массажа, использования кремов для тела и хорошего постельного белья. В этом случае появится мотивация для похудения. Необходимо интуитивно к этому идти. Нужно понять, прежде всего, что вам хочется быть здоровыми, иметь красивую фигуру, а тело автоматически последует за этими желаниями, заключила Хадарцева.