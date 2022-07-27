Психолог раскрыла секреты борьбы с лишним весом

В беседе с NEWS.ru она отметила, что любые трансформации, в числе которых и похудение, не должны проходить по принципу «должна и надо». Бороться с лишним весом необходимо с позиции «хочу». Женщина с подобной мотивацией должна осознать, что вредная еда, которую она употребляет, плохо сказывается на ее фигуре и демонстрирует нелюбовь к своему телу. При этом все жесткие диеты для того, чтобы похудеть, обречены на провал.