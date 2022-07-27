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Пролетел 6 этажей. Строитель из Омска сорвался с огромной высоты и выжил

Пролетел 6 этажей. Строитель из Омска сорвался с огромной высоты и выжил

Вчера, 15:51
Фото: 1MI

В Омске еще один строитель сорвался с высоты 6 этажа

Мужчину срочно госпитализировали, ему оказывают помощь, а в отношении подрядчика идет проверка.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили о начале проверки по факту очередного падения рабочего со стройплощадки. На этот раз обошлось без трагедии, но серьезно травмировался рабочий, упавший с высоты 6 этажа новостройки на Конева.

Сообщается, что мужчина упал со здания утром во вторник, 26 июля. Он получил серьезные травмы, но выжил. Мужчину госпитализировали, ему оказывают необходимую медпомощь.

Прокуратура начала проверку безопасности на объекте. Если обнаружатся нарушения, то подрядчика могут наказать, уточнили в ведомстве. 

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