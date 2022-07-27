Город55
ГлавноеВсе новости
Прокуратуре не понравилось, как омская пенсионерка чуть не расшиблась из-за ямы

Прокуратуре не понравилось, как омская пенсионерка чуть не расшиблась из-за ямы

Сегодня, 10:21
Фото: 1MI

Омская прокуратура вмешалась после падения пенсионерки в яму

Пожилая женщина упала в яму, которая осталась после строительных работ. Прокуратура внесла представление подрядчику.

Прокуратура провела проверку после того, как пожилая женщина провалилась в яму с водой на улице 4-я Линия. Прокуратура разбиралась, как так получилось. 

Ведомство выяснило, что АО «Омск РТС» заключило договор на проведение капремонта теплосетей на улице 4-я Линия. Подрядчиком стало ООО «Омрегионстрой». 

Из-за того, что компания не установила защитное ограждение, 18 июля пенсионерка упала в яму, которая образовалась из-за строительно-ремонтных работ. Также подрядчик не позаботился о том, чтобы мостик, на которому люди переходили яму, был достаточно крепким.

Прокуратура внесла представление директору ООО «Омрегионстрой», сейчас оно находится на рассмотрении. Сейчас строительная компания огородила опасный участок, а также приняла меры, чтобы мостик через яму был более безопасный.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Прокуратура Омской области#Яма
Подпишитесь
Омский завод оштрафуют после 10-кратного превышения выбросов хлороводорода в городе
Сегодня, 11:25
«Вышел из зала с надменным видом»: омичка — о приговоре стрелку, ранившему ее дочь
Вчера, 18:45
Задержали два рейса. Утром из Омска не смогли вылететь самолеты
Задержка вылета в Москву составила 6 часов, в Сочи борт еще даже не отправился.
Сегодня, 11:50
«Зачем тявкать на слона?»: Шкуренко — о словах Соловьева после корпоратива в Омске
Сегодня, 12:29
СК: депутат омского Заксобрания Кипервар перестал сотрудничать со следствием
Вчера, 17:51
Борьба закончилась. Под Омском до конца расчистили тлеющее пометохранилище
После ликвидации возгорания больше месяца шла борьба с тлением, и только недавно с пометохранилища вывезли все отходы.
Вчера, 15:33