Прокуратуре не понравилось, как омская пенсионерка чуть не расшиблась из-за ямы

Из-за того, что компания не установила защитное ограждение, 18 июля пенсионерка упала в яму, которая образовалась из-за строительно-ремонтных работ. Также подрядчик не позаботился о том, чтобы мостик, на которому люди переходили яму, был достаточно крепким.