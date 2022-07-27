Прокуратуре не понравилось, как омская пенсионерка чуть не расшиблась из-за ямы

Прокуратура провела проверку после того, как пожилая женщина провалилась в яму с водой на улице 4-я Линия. Прокуратура разбиралась, как так получилось.
Ведомство выяснило, что АО «Омск РТС» заключило договор на проведение капремонта теплосетей на улице 4-я Линия. Подрядчиком стало ООО «Омрегионстрой».
Из-за того, что компания не установила защитное ограждение, 18 июля пенсионерка упала в яму, которая образовалась из-за строительно-ремонтных работ. Также подрядчик не позаботился о том, чтобы мостик, на которому люди переходили яму, был достаточно крепким.
Прокуратура внесла представление директору ООО «Омрегионстрой», сейчас оно находится на рассмотрении. Сейчас строительная компания огородила опасный участок, а также приняла меры, чтобы мостик через яму был более безопасный.