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Стало известно, какие автобусы будут развозить омичей после концерта звезд 90-х

Стало известно, какие автобусы будут развозить омичей после концерта звезд 90-х

Сегодня, 13:47
Фото: 1MI

После открытия сельских спортивных игр омичей развезут по домам

Для омичей организуют дополнительный транспорт, чтобы было проще уехать.

Сегодня, 27 июля, с 19:00 до 20:00 на Соборной площади будет проходить церемония открытия XIII Всероссийских летних сельских спортивных игр. Мероприятие завершится в 21:00 концертом звезд 90-х. Перед омичами выступят Татьяны Овсиенко, группа «Белый Орел», Кай Метов и Александр Айвазов.

Горожанам помогут разъехаться по домам. К 20:30 на остановку «Библиотека имени Пушкина» подадут сразу три дополнительных автобуса (№ 45, №49, №95) и один троллейбус (№4). Еще четыре автобуса (№24, №33, №94, №109) и два троллейбуса (№4) будут ждать омичей у «Госпиталя».

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Концерт#Транспорт
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