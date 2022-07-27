Стало известно, какие автобусы будут развозить омичей после концерта звезд 90-х

Горожанам помогут разъехаться по домам. К 20:30 на остановку «Библиотека имени Пушкина» подадут сразу три дополнительных автобуса (№ 45, №49, №95) и один троллейбус (№4). Еще четыре автобуса (№24, №33, №94, №109) и два троллейбуса (№4) будут ждать омичей у «Госпиталя».