Омский Д'Артаньян. Молодой фехтовальщик проткнул глаз другу шпагой

В Омске утвердили обвинительное заключение по делу 19-летнего молодого человека, который ранил товарища шпагой. Дело было вечером 19 декабря 2021 года в Амурском поселке на улице Багратиона. Двое парней занимались любительским фехтованием без защитной экипировки. Один из них случайно попал ровеснику шпагой в правый глаз.