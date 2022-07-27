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Омский Д'Артаньян. Молодой фехтовальщик проткнул глаз другу шпагой

Омский Д'Артаньян. Молодой фехтовальщик проткнул глаз другу шпагой

Сегодня, 12:56
Фото: freestockimages.ru

Омского фехтовальщика будут судить за ранение друга шпагой

Происшествие случилось полтора года назад. Друзья упражнялись в фехтовании без экипировки.

В Омске утвердили обвинительное заключение по делу 19-летнего молодого человека, который ранил товарища шпагой. Дело было вечером 19 декабря 2021 года в Амурском поселке на улице Багратиона. Двое парней занимались любительским фехтованием без защитной экипировки. Один из них случайно попал ровеснику шпагой в правый глаз.

В результате молодой человек получил проникающее ранение подглазничной области, что считается тяжким вредом здоровью. Нанесший удар парень полностью признал вину и добровольно возместил товарищу моральный вред в 50 тыс рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Тем не менее было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Теперь расследование завершено, дело передают мировому судье судебного участка № 95 в Центральном судебном районе Омска.

#Екатерина Чаплинская#Происшествия#Новости#Суд#Фехтование
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