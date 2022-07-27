Омский Д'Артаньян. Молодой фехтовальщик проткнул глаз другу шпагой

В Омске утвердили обвинительное заключение по делу 19-летнего молодого человека, который ранил товарища шпагой. Дело было вечером 19 декабря 2021 года в Амурском поселке на улице Багратиона. Двое парней занимались любительским фехтованием без защитной экипировки. Один из них случайно попал ровеснику шпагой в правый глаз.
В результате молодой человек получил проникающее ранение подглазничной области, что считается тяжким вредом здоровью. Нанесший удар парень полностью признал вину и добровольно возместил товарищу моральный вред в 50 тыс рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Тем не менее было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Теперь расследование завершено, дело передают мировому судье судебного участка № 95 в Центральном судебном районе Омска.