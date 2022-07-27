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Омичам пообещали доплачивать по 100 тыс рублей за участие в спецоперации

Омичам пообещали доплачивать по 100 тыс рублей за участие в спецоперации

Вчера, 19:05
Фото: 1MI
Жителям Омска обещают единовременную выплату.

На портале правовой информации появился указ губернатора Омской области Александра Буркова, где перечисляются новые меры социальной поддержки для омичей, которые участвуют в спецоперации на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины.

В документе говорится, что теперь омичи смогут рассчитывать на единовременную выплату в размере 100 тыс рублей. Но получить ее смогут только те, кто постоянно проживал на территории региона до того, как подписал контракт на службу в вооруженных силах РФ.

Отмечается, что выплату смогут получить омичи, которые подписали контракт после 8 июля 2022 года включительно. Формировать списки адресатов выплат будут военные комиссариаты.

Также в документе говорится, что единовременная выплата не должна учитываться при установлении других выплат и пособий.

#Ольга Акамова#Омск#Общество#Новости#Омская область#Спецоперация#Контракт#Выплата#Военные
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