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Новые поиски. В Омской области пропал немой школьник

Новые поиски. В Омской области пропал немой школьник

Вчера, 17:13
Фото: 1MI

В Омской области потерялся немой ребенок

Ребенок сам ушел из дома рано утром, и с тех пор о нем нет никакой информации.

В пресс-службе омской полиции сообщили о начале поисков 13-летнего подростка, который ушел из дома в деревне Нахимовка Называевского района рано утром, никому не сказав. Известно, что мальчик не говорит, ему требуется медицинская помощь.

В момент ухода мальчик был одет в серую кофту с капюшоном, темно-синие штаны, резиновые калоши. Рост парня - около 160 см, телосложение худощавое, лицо круглое, волосы короткие темного цвета, глаза карие.

Обновлено: в полиции сообщили, что ребенка нашли недалеко от деревни. Парня передали родителям, предварительно, противоправных действий в отношении него не совершено.

#Ольга Акамова#Омск#Поиск#Общество#Город#Новости#Омская область#Поиски#Дети#Ребенок#Пропавший ребенок
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