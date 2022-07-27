Новые поиски. В Омской области пропал немой школьник

В пресс-службе омской полиции сообщили о начале поисков 13-летнего подростка, который ушел из дома в деревне Нахимовка Называевского района рано утром, никому не сказав. Известно, что мальчик не говорит, ему требуется медицинская помощь.
В момент ухода мальчик был одет в серую кофту с капюшоном, темно-синие штаны, резиновые калоши. Рост парня - около 160 см, телосложение худощавое, лицо круглое, волосы короткие темного цвета, глаза карие.
Обновлено: в полиции сообщили, что ребенка нашли недалеко от деревни. Парня передали родителям, предварительно, противоправных действий в отношении него не совершено.