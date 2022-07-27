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Новая «Арена», судьба столетней ивы и грязный воздух. Чем жил Омск в эту среду

Новая «Арена», судьба столетней ивы и грязный воздух. Чем жил Омск в эту среду

Вчера, 20:00
Фото: Город55
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Новость № 1. Спортивная. Стало известно, когда откроется новенькая «Арена» в Омске. Оказалось, что омичи смогут посетить ее раньше, чем состоится первая игра «Авангарда». Кстати, на новую «Арену» уже начали набирать сотрудников.

Новость №2. Природная. Стала известна судьба столетней ивы у «Водоканала» в центре Омска. Дерево решили снести, но оно переродится в виде аллеи. Что еще появится на месте столетней ивы, можно узнать в материале ниже. 

Дереву — жить! Стала известна судьба столетней ивы у «Водоканала» в центре Омска
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Новость №3. Загрязнительная. Омский завод оштрафуют после 10-кратного превышения выбросов хлороводорода в городе. Прокуратура назвала виновника загрязнения воздуха в Омске - им оказалось предприятие, связанное с семьей бизнесмена Александра Антропенко. 

Омский завод оштрафуют после 10-кратного превышения выбросов хлороводорода в городе
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