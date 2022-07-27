Не стоял на ногах. Омич едва не угробил пятерых детей, сев за руль пьяным

В пресс-службе Омской полиции рассказали об инциденте на дороге, который едва не закончился трагично. Пьяный 56-летний мужчина согласился подвезти семью из 8 человек, из которых пятеро - дети в возрасте от 4 до 17 лет.
Виляющую по деревне Солоновка в Таврическом районе "ГАЗель" заметили полицейские. Сотрудники ведомства попросили водителя остановиться, и во время проверки документов подозрения силовиков подтвердились.
От мужчины исходил явный запах алкоголя, и алкотектор показал 0.969 мг/л алкоголя в крови при норме в 0.016. Вдобавок к этому машина не была должным образом зарегистрирована, а при себе у омича не было никаких документов.
Омич объяснил, что вместе с семьей отдыхал на берегу Иртыша и праздновал день рождения. Когда компания собралась домой, мужчина вызвался отвезти пассажиров в село.
Водителя авто отстранили от управления микроавтобусом, машину отправили на спецстоянку. На мужчину завели сразу несколько административных дел: за управление транспортным средством в состоянии опьянения, за нарушение правил регистрации транспортного средства, отсутствие при себе документов, предусмотренных ПДД, и страхового полиса ОСАГО.