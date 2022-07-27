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Не стоял на ногах. Омич едва не угробил пятерых детей, сев за руль пьяным

Не стоял на ногах. Омич едва не угробил пятерых детей, сев за руль пьяным

Вчера, 19:33
Фото: 55.мвд.рф

Пьяный омич сел за руль, чтобы отвезти детей домой

Мужчина по какой-то причине взялся отвезти с отдыха семью из 8 человек.

В пресс-службе Омской полиции рассказали об инциденте на дороге, который едва не закончился трагично. Пьяный 56-летний мужчина согласился подвезти семью из 8 человек, из которых пятеро - дети в возрасте от 4 до 17 лет.

Виляющую по деревне Солоновка в Таврическом районе "ГАЗель" заметили полицейские. Сотрудники ведомства попросили водителя остановиться, и во время проверки документов подозрения силовиков подтвердились. 

От мужчины исходил явный запах алкоголя, и алкотектор показал 0.969 мг/л алкоголя в крови при норме в 0.016. Вдобавок к этому машина не была должным образом зарегистрирована, а при себе у омича не было никаких документов. 

Омич объяснил, что вместе с семьей отдыхал на берегу Иртыша и праздновал день рождения. Когда компания собралась домой, мужчина вызвался отвезти пассажиров в село. 

Водителя авто отстранили от управления микроавтобусом, машину отправили на спецстоянку. На мужчину завели сразу несколько административных дел: за управление транспортным средством в состоянии опьянения, за нарушение правил регистрации транспортного средства, отсутствие при себе документов, предусмотренных ПДД, и страхового полиса ОСАГО. 

#Ольга Акамова#Происшествия#Новости#Омская область#Омск#ДТП#Полиция#ГИБДД#Видео
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