Названа предположительная дата открытия новой «Арены» в Омске

На программе «Диалог с губернатором» глава Омской области Александр Бурков озвучил предварительную дату открытия новой «Арены». Предполагается, что она откроется на день раньше, чем состоится первая домашняя игра омского «Авангарда».
«Строительство идет по плану. 1 октября запланирована первая игра „Авангард“ — „Сибирь“. В день празднования 200-летия Омской области, 30 сентября, проведем праздничное мероприятие», — рассказал в эфире программы губернатор.
Отметим, что строительство новой «Арены» идет больше двух лет. Работы оценивают в 12 млрд рублей, объект строят в рамках концессионного соглашения. Домашняя арена «Авангарда» будет называться «G-Drive Арена».