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Названа предположительная дата открытия новой «Арены» в Омске

Названа предположительная дата открытия новой «Арены» в Омске

Вчера, 18:39
Фото: gdrive-arena.ru

Новая «Арена» в Омске заработает в день 200-летия Омской области

Ледовый дворец должны достроить ровно через два месяца.

На программе «Диалог с губернатором» глава Омской области Александр Бурков озвучил предварительную дату открытия новой «Арены». Предполагается, что она откроется на день раньше, чем состоится первая домашняя игра омского «Авангарда».

«Строительство идет по плану. 1 октября запланирована первая игра „Авангард“ — „Сибирь“. В день празднования 200-летия Омской области, 30 сентября, проведем праздничное мероприятие», — рассказал в эфире программы губернатор.

Отметим, что строительство новой «Арены» идет больше двух лет. Работы оценивают в 12 млрд рублей, объект строят в рамках концессионного соглашения. Домашняя арена «Авангарда» будет называться «G-Drive Арена».

#Ольга Акамова#Омск#Город#Новости#Омская область#Арена#Арена Омск#Хоккей#Александр Бурков#Бурков
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