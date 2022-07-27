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Кай Метов и «Белый орел»: центр Омска охватила дискотека 90-х

Кай Метов и «Белый орел»: центр Омска охватила дискотека 90-х

Вчера, 21:54
Фото: Город55

На Соборной площади Омска проходит концерт звезд 90-х

Хэдлайнеры вечера — Кай Метов, Татьяна Овсиенко, Александр Айвазов и «Белый орел».

Сегодня вечером в центре города-миллионника открылись Всероссийские летние сельские спортивные игры. В честь этого на Соборной площади устроили бесплатный концерт, на котором выступают звезды 90-х. Площадь традиционно перекрыта.

Посетителей оказалось не так много для бесплатного концерта. Плотные ряды наблюдаются только перед самой сценой, а в целом на площади довольно свободно. Вероятно, это объясняется будним днем. А развозить собравшихся по домам будут дополнительные автобусы: график и маршруты можно посмотреть здесь.

Отметим, завтра начнутся сами сельские игры: соревнования дояров, механизаторов и косарей. Также будут проходить различные спортивные состязания.

#Екатерина Чаплинская#Новости#Омск#Концерт#Праздник#Видео
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