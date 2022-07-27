Кай Метов и «Белый орел»: центр Омска охватила дискотека 90-х

Посетителей оказалось не так много для бесплатного концерта. Плотные ряды наблюдаются только перед самой сценой, а в целом на площади довольно свободно. Вероятно, это объясняется будним днем. А развозить собравшихся по домам будут дополнительные автобусы: график и маршруты можно посмотреть здесь.