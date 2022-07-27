ЕР проводит акцию «Собери ребёнка в школу» в России и в Донбассе

Омичи – отзывчивые люди с открытой душой, готовые поддержать в трудную минуту. В этот раз в помощи нуждаются и дети Донбасса. Все мы понимаем, что ситуация на территории непростая. А мы должны подставить им свое плечо, чтобы дети смогли 1 сентября выйти на уроки со всем необходимым. Нужно понимать, несмотря на события, жители этой территории продолжают вести быт, стараются жить обычной жизнью. Члены партии «Единая Россия», как и в прошлые годы, намерены принять активное участие в акции. Важно помнить: чужих детей не бывает», - отметил секретарь Омского регионального отделения партии «Единая Россия» Вадим Бережной.