ЕР проводит акцию «Собери ребёнка в школу» в России и в Донбассе

Замсекретаря генсовета ЕР Дарья Лантратова сообщила, что дети Донбасса уже получили первую партию школьных комплектов — рюкзаки и канцелярские принадлежности. Ее передали представительницы женского комитета партии и активисты «Молодой Гвардии Единой России» на встрече в Краснодоне, передает rostovgazeta.ru.
Как сообщил председатель МГЕР Антон Демидов, вместе с московским отделением ЕР они уже отправили в ДНР три тонны гуманитарного груза: рюкзаки, тетради, фломастеры и ручки, пеналы и детскую литературу. По его словам, сбор помощи организован во всех отделениях партии, а желающих передать школьные принадлежности очень много.
«Отмечу, что большой запрос на помощь детям мы наблюдаем в Мариуполе», — рассказал Демидов.
Как сообщает сайт партии ER.RU, данная акция проводится ежегодно в рамках партийного проекта «Новая школа». Координатор партпроекта, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова отметила, что помощь в регионах России ежегодно получают не менее 160 тысяч детей из многодетных и малообеспеченных семей.
Она рассказала, что ЕР организует более четырех тысяч специальных пунктов приема школьных принадлежностей. Аршинова считает, что в этом году особое внимание надо уделить детям – вынужденным переселенцам из Донбасса и с освобожденных территорий.
«Хочу отметить, не первый год в акции «Собери ребенка в школу» активно участвуют неравнодушные омичи. В 2020 году, даже во время пандемии коронавируса, омичи смогли помочь более чем 200 нуждающимся семьям. В 2021 году программа показала такие же отличные результаты. Надеемся, что и в этом году наши жители будут помогать ребятишкам.
Омичи – отзывчивые люди с открытой душой, готовые поддержать в трудную минуту. В этот раз в помощи нуждаются и дети Донбасса. Все мы понимаем, что ситуация на территории непростая. А мы должны подставить им свое плечо, чтобы дети смогли 1 сентября выйти на уроки со всем необходимым. Нужно понимать, несмотря на события, жители этой территории продолжают вести быт, стараются жить обычной жизнью. Члены партии «Единая Россия», как и в прошлые годы, намерены принять активное участие в акции. Важно помнить: чужих детей не бывает», - отметил секретарь Омского регионального отделения партии «Единая Россия» Вадим Бережной.