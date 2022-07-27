Эксперты: Стоимость услуги «Уведомления об операциях» в Сбере самая низкая на рынке

Как сообщает kp.ru со ссылкой на комментарии экспертов, в других банках аналогичная услуга обходится клиентам в 59 - 100 рублей, при этом никаких уведомлений о подорожании им не поступает.
Даже при наблюдающемся сейчас подорожании услуги уведомления от Сбербанка все равно будут обходиться не дороже, чем в других банках, а в некоторых случаях даже дешевле. Для сравнения, клиентам Альфа-Банка стоимость услуги уведомлений обходится в 99 рублей каждый месяц, в ВТБ и банке «Тинькофф» она стоит 59 рублей, в Райффайзенбанке – 60 рублей, в Почта банке – 69 рублей ежемесячно.
Согласно публикации на сайте Сбера, клиенты могут серьезно сэкономить на такой услуге или пользоваться ею бесплатно при оформлении подписки “СберПрайм+” или при выполнении условий по СберКарте. Все уведомления по кредитной СберКарте держателям, как и ранее, приходят бесплатно.
Председатель совета директоров ЦЭР.РФ Андрей Киселев дал свой комментарий о подорожании уведомлений. Он считает, что такой процесс вызван серьезным подъемом транзакционной активности клиентов и ростом числа отправляемых уведомлений в два раза за последние пять лет. К примеру, в рамках данной услуги банк начал активно отправлять уведомления по вкладам и счетам.
Стоит напомнить, что после подключения услуги уведомлений пользователям предоставляется возможность отслеживать свой текущий баланс после совершения покупок, осуществления переводов и зачислений. Помимо актуальной информации о проходящих платежах и переводах по карте, есть возможность отслеживать рисковые операции по вкладам – начиная от списаний и заканчивая оформлением доверенности. Банк может оповещать своих клиентов не только о выполненных, но и о неуспешных операциях по карте или счету.
Эксперт банковского рынка Андрей Бархота согласился с мнением, что стоимость такой услуги неизбежно должна была увеличиться. И даже в условиях возросших издержек эта услуга все равно имеет большую важность, так как позволяет предупредить и предотвратить действия злоумышленников, которые все чаще пытаются похитить деньги со счетов в последнее время.
Глава фонда "За права заемщиков" Евгения Лазарева призывает клиентов банков не пренебрегать услугой уведомлений, поскольку она помогает выявить попытки несанкционированного доступа к приложению или счетам клиента и вовремя принять меры, необходимые для защиты средств на банковских счетах.