Эксперты: Стоимость услуги «Уведомления об операциях» в Сбере самая низкая на рынке

Даже при наблюдающемся сейчас подорожании услуги уведомления от Сбербанка все равно будут обходиться не дороже, чем в других банках, а в некоторых случаях даже дешевле. Для сравнения, клиентам Альфа-Банка стоимость услуги уведомлений обходится в 99 рублей каждый месяц, в ВТБ и банке «Тинькофф» она стоит 59 рублей, в Райффайзенбанке – 60 рублей, в Почта банке – 69 рублей ежемесячно.