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Дереву — жить! Стала известна судьба столетней ивы у «Водоканала» в центре Омска

Дереву — жить! Стала известна судьба столетней ивы у «Водоканала» в центре Омска

Вчера, 18:14
Фото: мэрия Омска

В Омске начнут перерождение столетней белой ивы

Дерево снесут, но на его месте появится аллея отростков.

В мэрии Омска рассказали о судьбе старейшего дерева — белой ивы у здания «Водоканала». После урагана в мае этого года ствол дерева сильно разрушился, и растение посчитали аварийным. На комиссии по сносу и обрезке деревьев сегодня, 27 июля, было решено снести оставшуюся часть дерева.

«Белая ива, как живой организм, к сожалению, практически перестала существовать», - заявили в городской администрации.

Однако снос старейшего дерева не означает, что его история закончится. На месте дерева планируют установить символический памятный знак, а в сквере им. 30 лет ВЛКСМ за «Водоканалом» и на территории образовательных учреждений города высадят отростки ивы.

Отростки отобрали несколько месяцев назад, сейчас они укрепились в прочные саженцы. Памятную аллею белой ивы собираются заложить уже в этом году, отметили в мэрии.

Фото: мэрия Омска
#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Омск#Ива#Дерево#Снос#Отростки#Центр#Водоканал
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