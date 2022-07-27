Дереву — жить! Стала известна судьба столетней ивы у «Водоканала» в центре Омска

В мэрии Омска рассказали о судьбе старейшего дерева — белой ивы у здания «Водоканала». После урагана в мае этого года ствол дерева сильно разрушился, и растение посчитали аварийным. На комиссии по сносу и обрезке деревьев сегодня, 27 июля, было решено снести оставшуюся часть дерева.