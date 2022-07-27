Бурков рассказал о судьбе омского СКК имени Блинова

Вчера, 26 июля, в эфире «12 канала» губернатор Омской области Александр Бурков ответил на вопросы омичей. Во время эфира одна из омичек спросила, ждать ли горожанам реконструкции СКК имени Блинова.
«СКК имени Блинова — знаковое здание для горожан и омского спорта. Конечно, мы будем его реконструировать. В 2018 году мы спасали здание, выделяли первые деньги на ремонт крыши, чтобы здание не было подтоплено окончательно, — сказал губернатор. — Сделали проектно-сметную документацию, сейчас заканчивают экспертизу. Мы договорились с Москвой, что будем подавать заявку на федеральное финансирование, чтобы провести полную реконструкцию этого объекта. После получения средств ремонт нужно будет провести в течение полутора лет».