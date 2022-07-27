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Бурков рассказал о судьбе омского СКК имени Блинова

Бурков рассказал о судьбе омского СКК имени Блинова

Сегодня, 08:38
Фото: скриншот видео "12 канал"

СКК имени Блинова хотят реконструировать за 1.5 года на федеральные деньги — Бурков

Губернатор рассказал, что надеется на федеральное финансирование.

Вчера, 26 июля, в эфире «12 канала» губернатор Омской области Александр Бурков ответил на вопросы омичей. Во время эфира одна из омичек спросила, ждать ли горожанам реконструкции СКК имени Блинова.

«СКК имени Блинова — знаковое здание для горожан и омского спорта. Конечно, мы будем его реконструировать. В 2018 году мы спасали здание, выделяли первые деньги на ремонт крыши, чтобы здание не было подтоплено окончательно, — сказал губернатор. — Сделали проектно-сметную документацию, сейчас заканчивают экспертизу. Мы договорились с Москвой, что будем подавать заявку на федеральное финансирование, чтобы провести полную реконструкцию этого объекта. После получения средств ремонт нужно будет провести в течение полутора лет».
#Вероника Жукова#Город#Новости#Омск#Александр Бурков#СКК им. Блинова#Реконструкция
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