Благодаря поддержке ПЦБК пермяки отправятся на экскурсии «Мое родное Голованово»

По заверению Ольги Коршуновой, заместителя исполнительного директора ПЦБК, комбинат сразу принял приглашение от минтуризма, став частью программы. Кроме того, предприятие приняло участие и в культурно-исторических туристических проектах, оказав поддержку ОЦ «Голованово» в организации познавательных экскурсий по территории микрорайона. Коршунова предполагает, что экскурсионные программы могут заинтересовать не только жителей Пермского края, но и гостей региона, в том числе из других государств.