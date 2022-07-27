Благодаря поддержке ПЦБК пермяки отправятся на экскурсии «Мое родное Голованово»

Благодаря новому проекту жители Пермского края смогут посетить современный целлюлозно-бумажный комбинат, познакомиться с процессом изготовления бумаги, гофрокартона и прочей бумажной продукции, пишет properm.ru.
Для жителей и гостей микрорайона Голованово открыли интересную экскурсионную программу «Мое родное Голованово», где им рассказывают об истории микрорайона, о проекте и введении в эксплуатацию ПЦБК, новых строениях и пермяках, ставших гордостью микрорайона. С инициативой запуска программы экскурсий выступил Общественный центр «Голованово», а ПЦБК, в свою очередь, оказала поддержку данному проекту.
По заверению Ольги Коршуновой, заместителя исполнительного директора ПЦБК, комбинат сразу принял приглашение от минтуризма, став частью программы. Кроме того, предприятие приняло участие и в культурно-исторических туристических проектах, оказав поддержку ОЦ «Голованово» в организации познавательных экскурсий по территории микрорайона. Коршунова предполагает, что экскурсионные программы могут заинтересовать не только жителей Пермского края, но и гостей региона, в том числе из других государств.
В экскурсионный маршрут организаторы включили четыре остановки.
Первым делом экскурсанты направляются в библиотеку №16 – здесь установлен информационный стенд, который посвящен жизни и творчеству известного местного жителя – автора литературных произведений для детей Льва Кузьмина.
После этого гостям и жителям микрорайона предлагают проследовать к арт-объектам имени Владимира Шокина – создателя первого хоккейного клуба «Гайдар» и преподавателя физкультуры школы №123.
Затем участники экскурсии отправляются к стационарному посту – на нем производится оценка качества воздуха. Сообщают, что пост был установлен сравнительно недавно, в конце прошлого года. Здесь можно оценить данные аммиачных проб и узнать результаты анализов количества сероводорода. Информация передается онлайн на специальные табло, размещенные как на посту, так и в помещении школы №123.
По окончании экскурсионной программы гости проходят по тропе «Серебряный меридиан», которая получила свое название по мотивам произведения Льва Кузьмина «Капитан Коко и Зеленое Стеклышко».