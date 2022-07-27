Александр Бурков сообщил о начале активной газификации частных домов в Омске

В Омске начали активно переводить частные дома с печного на газовое отопление. Планируется, что за 2022–2023 годы получится газифицировать 2 тыс жилых домов. По словам губернатора Омской области Александра Буркова, процесс перехода на газ будет происходить за счет федеральных средств.