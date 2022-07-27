Александр Бурков сообщил о начале активной газификации частных домов в Омске

В Омске начали активно переводить частные дома с печного на газовое отопление. Планируется, что за 2022–2023 годы получится газифицировать 2 тыс жилых домов. По словам губернатора Омской области Александра Буркова, процесс перехода на газ будет происходить за счет федеральных средств.
«Сейчас разрабатывается порядок компенсации. Или гражданам будем возмещать, или тем компаниям, которые проводят установку всей системы, газового котла, — рассказал Александр Бурков во время прямого эфира на телевидении. — В Омске только начинается эта работа. Деньги поступили только несколько дней назад. Сейчас примем порядки и будем двигаться. Жителям города газифицировать частные дома будет легче».
В этом году благодаря федеральному проекту «Чистый воздух» на газовое отопление собираются перевести 471 дом с печным отоплением. Когда регион получит федеральные средства на 2022–2024 годы, количество газифицируемых частных домов в Омске может превысить 9 тыс подворий.