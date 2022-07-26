Жара в лесах Иркутской области привела к новым лесным пожарам

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на региональное правительство, площадь трех пожаров - шесть гектаров. Возгорания обнаружены в лесах Чунского района, Катангского и на землях Минобороны. Полностью удалось локализовать два очага в Катангском районе. Их площадь - 222 гектара.