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Жара в лесах Иркутской области привела к новым лесным пожарам

Сегодня, 14:44
В Иркутской области за последние сутки удалось ликвидировать лесной пожар. Но на следующий день утром лес горел уже в пяти местах. Общая площадь, охваченная огнем, составила более 200 квадратов.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на региональное правительство, площадь трех пожаров - шесть гектаров. Возгорания обнаружены в лесах Чунского района, Катангского и на землях Минобороны. Полностью удалось локализовать два очага в Катангском районе. Их площадь - 222 гектара.

В последнем контроль за развитием ситуации возложен на лесопожарные формирования. В начале недели пожары тушили свыше 250 человек. В их распоряжении были шесть единиц спецтехники.

Как говорят прогнозы синоптиков, в ближайшие дни западные и северные районы области находятся под угрозой высокого IV и чрезвычайного класса пожарной опасности.



#Светлана Павлова
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