Жара в лесах Иркутской области привела к новым лесным пожарам

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на региональное правительство, площадь трех пожаров - шесть гектаров. Возгорания обнаружены в лесах Чунского района, Катангского и на землях Минобороны. Полностью удалось локализовать два очага в Катангском районе. Их площадь - 222 гектара.
В последнем контроль за развитием ситуации возложен на лесопожарные формирования. В начале недели пожары тушили свыше 250 человек. В их распоряжении были шесть единиц спецтехники.
Как говорят прогнозы синоптиков, в ближайшие дни западные и северные районы области находятся под угрозой высокого IV и чрезвычайного класса пожарной опасности.