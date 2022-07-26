ВСК: С начала года число страховых случаев по каско в России снизилось на 15,6%

Москва и Московская область являются лидерами по числу страховых случаев по каско — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Так, на долю столицы приходится 31% происшествий в добровольном автостраховании в первом полугодии 2022 года в РФ. В антирейтинг также входят Санкт-Петербург и Ленинградская область (8%), Краснодарский край (4%), Республика Татарстан (3%), а также Ростовская, Самарская, Свердловская области и Республика Башкортостан (по 2%). Меньше всего страховых случаев по каско на Северном Кавказе, в Республике Алтай и Тыве (менее 0,1% от общего числа происшествий).