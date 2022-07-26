ВСК: Число страховых случаев по каско в России снизилось

Наибольшее количество обращений к страховщикам по каско фиксируется в Москве и Подмосковье, на что указывают аналитики Страхового Дома ВСК. Эксперты рассказали, что на долю московского региона приходится 31% происшествий в добровольном автостраховании с января по июнь текущего года. На соседних позициях такого антирейтинга располагается Санкт-Петербург и Ленинградская область с показателем 8%, Кубань – 4%, Татарстан – 3%, а далее следуют Ростовская, Самарская, Свердловская области и Башкирия, набравшие в этой статистике по 2% соответственно. Минимальное количество обращений по каско зарегистрировано на Северном Кавказе, в Республике Алтай и Тыве – порядка 0,1% от общего числа страховых случаев по России, сообщает newsnn.ru.