ВСК: Число страховых случаев по каско в России снизилось

Наибольшее количество обращений к страховщикам по каско фиксируется в Москве и Подмосковье, на что указывают аналитики Страхового Дома ВСК. Эксперты рассказали, что на долю московского региона приходится 31% происшествий в добровольном автостраховании с января по июнь текущего года. На соседних позициях такого антирейтинга располагается Санкт-Петербург и Ленинградская область с показателем 8%, Кубань – 4%, Татарстан – 3%, а далее следуют Ростовская, Самарская, Свердловская области и Башкирия, набравшие в этой статистике по 2% соответственно. Минимальное количество обращений по каско зарегистрировано на Северном Кавказе, в Республике Алтай и Тыве – порядка 0,1% от общего числа страховых случаев по России, сообщает newsnn.ru.
В перечне причин для обращения в страховые компании по каско лидирует ДТП, а следующим весомым поводом выступает бой стекол – 33,5% поступивших обращений вызваны необходимостью замены лобового или боковых стекол автотранспорта. Далее с результатом 9% идут противоправные действия третьих лиц. 8% обращений связаны с внешними воздействиями на авто – например, повреждением кузова автомобиля какими-либо предметами (падение веток деревьев, рекламных щитов и прочих массивных конструкций).
Реже всего к страховщикам из-за аварий и подобных происшествий идут жители Ставрополья – 30,5% обращений. Примечательно, что в столице данный показатель достигает 45%. Также на Москву приходится и рекордное среди прочих регионов количество обращений, вызванных противоправными действиями третьих лиц – 14,6%. На Кубани автомобилисты чаще всего требуют компенсации по причине боя стекол – на этот пункт приходится 44% страховых случаев в регионе. В Петербурге отмечается крайне низкое число угонов – оно не превышает 0,04% от общего числа происшествий.
Руководитель центра урегулирования претензий Страхового Дома ВСК Владимир Антипов подчеркнул, что количество обращений по большей части зависит от числа зарегистрированных в регионе транспортных средств. Самым масштабным автопарком на данный момент могут похвастаться Москва и Краснодарский край. Однако сейчас число происшествий и вместе с тем обращений по каско упало на 15,6%. Число страховых случаев в категории «дорожно-транспортное происшествие» с января по июнь 2021 года составляло 53%, а за аналогичный период времени этого года уже упало до 48%.