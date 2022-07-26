В созданном по указу Бориса Годунова омском селе впервые появился скоростной интернет

Впервые почти тысяча жителей села на скорости до 100 Мбит/с смогут общаться с родными по видеосвязи, пользоваться онлайн-кинотеатрами, сайтами госуслуг. А также переписываться с друзьями или близкими через мессенджеры, узнавать последние новости через интернет.
«В сельской местности проживает порядка 25% жителей Омской области, далеко не все из которых сейчас имеют возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом. Мы видим очень высокую востребованность мобильного интернета в небольших населенных пунктах. Уверена, что жителям малых и удаленных населенных пунктов должны быть доступны все сервисы, которыми пользуются горожане. Это напрямую влияет на качество жизни населения и является основой для развития комфортной инфраструктуры в регионе», – отметил директор филиала МТС в Омской области Михаил Синюгин.
О селе Чекрушево
Село возникло по указу Бориса Годунова в 1600 году, когда с целью «пашню завести» на территорию современной Омской губернии были посланы менее 100 человек. Хозяйство постепенно росло, в 1980-е годы посевные площади достигали 4 тыс. га. В настоящее время в селе действует одно крестьянско-фермерское хозяйство, а также имеются Дом культуры, библиотека, музей и детский сад.