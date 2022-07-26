В созданном по указу Бориса Годунова омском селе впервые появился скоростной интернет

Село возникло по указу Бориса Годунова в 1600 году, когда с целью «пашню завести» на территорию современной Омской губернии были посланы менее 100 человек. Хозяйство постепенно росло, в 1980-е годы посевные площади достигали 4 тыс. га. В настоящее время в селе действует одно крестьянско-фермерское хозяйство, а также имеются Дом культуры, библиотека, музей и детский сад.