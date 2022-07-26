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В РФ предсказывают компании OneWeb финансовые проблемы

Сегодня, 13:29
Антироссийские санкции обернутся для английской компании OneWeb значительными финансовыми потерями. Такое заявление сделали в главном экономическом НИИ “Роскосмоса” “Агат”.

В интервью ТАСС представитель “Агата” отметил, что бизнес спутниковых операторов в последнее время и так уязвим. А участие OneWeb в антироссийских санкциях неминуемо приведет к финансовым проблемам, пишет iz.ru.

В 2020 году компания уже объявляла о банкротстве. Тогда пришлось объявить о привлечении дополнительных инвестиций. Однако военный потенциал  OneWeb спас её от разорения.

Напомним, именно “Роскосмос” выводил спутники OneWeb на орбиту, но в марте 2022 год Дмитрий Рогозин, возглавлявший тогда госкорпорацию, отменил назначенный на 5 марта запуск корабля со спутниками компании.

Рогозин объяснил тем, что спутники OneWeb используются в военных целях руководством НАТО и Пентагоном.

#Светлана Павлова
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