В РФ предсказывают компании OneWeb финансовые проблемы

В интервью ТАСС представитель “Агата” отметил, что бизнес спутниковых операторов в последнее время и так уязвим. А участие OneWeb в антироссийских санкциях неминуемо приведет к финансовым проблемам, пишет iz.ru.
В 2020 году компания уже объявляла о банкротстве. Тогда пришлось объявить о привлечении дополнительных инвестиций. Однако военный потенциал OneWeb спас её от разорения.
Напомним, именно “Роскосмос” выводил спутники OneWeb на орбиту, но в марте 2022 год Дмитрий Рогозин, возглавлявший тогда госкорпорацию, отменил назначенный на 5 марта запуск корабля со спутниками компании.
Рогозин объяснил тем, что спутники OneWeb используются в военных целях руководством НАТО и Пентагоном.