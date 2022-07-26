В Омской области молодой мужчина пропал во время заплыва на Иртыше

Добавим, что в минувшие выходные на Иртыше произошло еще две трагедии: предприниматель из Омска упал за борт моторной лодки в Горьковском районе, попал под винт и получил тяжелую травму головы, а в Омском районе при катании на собственном катере утонул 69-летний пенсионер.