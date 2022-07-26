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В Омской области молодой мужчина пропал во время заплыва на Иртыше

В Омской области молодой мужчина пропал во время заплыва на Иртыше

Сегодня, 08:49
Фото: Город55
По информации силовиков все произошло в Саргатском районе.

В Омской области следователи разбираются в обстоятельствах пропажи 32-летнего жителя села Андреевка Саргатского района. 

«В силовые структуры обратилась 38-летняя жительница села, которая сообщила, что в воскресенье, 24 июля, около 06:00 при попытке переплыть Иртыш пропал 32-летний мужчина», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области. 

В данный момент все эти сведения проверяются, ведется и поиск тела. 

Добавим, что в минувшие выходные на Иртыше произошло еще две трагедии: предприниматель из Омска упал за борт моторной лодки в Горьковском районе, попал под винт и получил тяжелую травму головы, а в Омском районе при катании на собственном катере утонул 69-летний пенсионер. 

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