В Омской области молодой мужчина пропал во время заплыва на Иртыше

В Омской области следователи разбираются в обстоятельствах пропажи 32-летнего жителя села Андреевка Саргатского района.
«В силовые структуры обратилась 38-летняя жительница села, которая сообщила, что в воскресенье, 24 июля, около 06:00 при попытке переплыть Иртыш пропал 32-летний мужчина», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
В данный момент все эти сведения проверяются, ведется и поиск тела.
Добавим, что в минувшие выходные на Иртыше произошло еще две трагедии: предприниматель из Омска упал за борт моторной лодки в Горьковском районе, попал под винт и получил тяжелую травму головы, а в Омском районе при катании на собственном катере утонул 69-летний пенсионер.