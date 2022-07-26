В омском минздраве прокомментировали «запоздалую» госпитализацию подростка-инвалида

Тем не менее, по информации ведомства, в ДКБ № 3 подростка поместили гораздо позже — только в 23:55 часов. Там его обследовали и исключили сотрясение мозга, а затем отправили в ДКБ № 2. Там парня госпитализировали в кардиологическое отделение, но помощи кардиолога снова пришлось ждать: дежурный врач был дома, и за ним направили дежурную бригаду, уверяют в минздраве.