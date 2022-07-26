Город55
ГлавноеВсе новости
В омском минздраве прокомментировали «запоздалую» госпитализацию подростка-инвалида

В омском минздраве прокомментировали «запоздалую» госпитализацию подростка-инвалида

Сегодня, 14:11
Фото: 1MI
В ведомстве заверили, что медицинская помощь была оказана по всем нормативам, и нарушений в работе медиков не было.

В пресс-службе министерства здравоохранения Омской области подтвердили, что в минувшую субботу медикам поступило сообщение о потерявшем сознание подростке-инвалиде в поселке Ростовка под Омском.

Отмечается, что поселок Ростовка обслуживает бригада Сибирской амбулатории, а Морозовской бригаде вызов передали из-за того, что Сибирская амбулатория была на другом вызове.

В ответ на заявления матери о том, что машин скорой помощи якобы не было поблизости и медики долго ехали на вызов, в минздраве заверили, что все было по нормативам.

«Вызов в скорую помощь поступил в 22:20 и был передан бригаде Морозовской амбулатории, т. к. бригада Сибирской амбулатории обслуживала вызов с политравмой. В 22:33 вызов был передан кардиологической бригаде скорой помощи „Станции скорой медицинской помощи“. В 22:37 мать отменила вызов, самостоятельно повезла ребенка навстречу бригаде. Встречу „пациент-врач“ координировали по рации медицинские работники Омской ЦРБ и станции скорой медицинской помощи. Таким образом, в установленный норматив обслуживания вызова — 20 минут — скорая помощь уложилась», — объяснили в минздраве.

Тем не менее, по информации ведомства, в ДКБ № 3 подростка поместили гораздо позже — только в 23:55 часов. Там его обследовали и исключили сотрясение мозга, а затем отправили в ДКБ № 2. Там парня госпитализировали в кардиологическое отделение, но помощи кардиолога снова пришлось ждать: дежурный врач был дома, и за ним направили дежурную бригаду, уверяют в минздраве.

«Мать пациента, не дождавшись приема, самостоятельно покинула медицинскую организацию. Мать была приглашена на консультацию к главному внештатному кардиологу министерства здравоохранения Омской области. Сейчас пациент вместе с матерью госпитализирован в ГДКБ № 2», — объяснили в ведомстве.

Ранее Город55 сообщал, что сыну депутата омского Заксобрания долго не могли оказать неотложную помощь — об этом женщина рассказала на своих страницах в соцсетях. Региональный СК уже начал проверку по сообщениям в соцсетях и СМИ.

#Ольга Акамова#Омск#Общество#Новости#Дети#Пострадавший#Ребенок#Пострадал ребенок#Скорая#Врачи
Подпишитесь
Борьба закончилась. Под Омском до конца расчистили тлеющее пометохранилище
После ликвидации возгорания больше месяца шла борьба с тлением, и только недавно с пометохранилища вывезли все отходы.
Сегодня, 15:33
Особо важные дела. Кипр для Солдатовой, беседы Вагнера и Шипилова и богатые сидельцы
Вчера, 15:42
Омский СК начал проверку после жалобы депутата Заксобрания на медиков
Депутат Законодательного собрания заявила, что ее ребенку-инвалиду отказали в своевременной медпомощи.
Сегодня, 13:07
Прощание с белой ивой. На комиссии по сносу решат судьбу старейшего дерева Омска
Дерево сильно разрушилось в мае этого года, и теперь его предложили полностью снести.
Сегодня, 17:00
Бывший заведующий омского детсада прикарманил часть зарплаты сотрудников
Обвиняемый говорил работникам, что они получат меньшую сумму, а сам похищал часть выплат.
Сегодня, 09:21
В СКР заявили, что омский депутат Горностаева отрицает свою вину по «пивному» делу
Депутат уверена в своей невиновности и якобы не планирует сотрудничать со следствием.
Сегодня, 14:58