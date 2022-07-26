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В несуществующем омском министерстве почти вдвое сократили число сотрудников

В несуществующем омском министерстве почти вдвое сократили число сотрудников

Вчера, 19:10
Фото: Город55

В новом омском министерстве сократили штат будущих сотрудников

Решение об изменении структуры ведомства принял губернатор.

В еще не функционирующем министерстве Министерстве цифрового развития и связи региона вместо 41 сотрудника будет только 21. Такое изменение утвердил губернатор Омской области Александр Бурков, подписав соответствующий указ. 

Тем же указом определилось число заместителей главы будущего министерства. Предполагалось, что таких специалистов в правительстве будет три, теперь же в ведомстве должны утвердить только двух новых замминистра. 

Отмечается, что документ вступает в силу с 1 августа 2022 года. В этот же день в Омской области официально заработает и минцифры. 

#Ольга Акамова#Омск#Общество#Новости#Омская область#Бурков#Министерство#Минцифры#Работники#Чиновники
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