В городских кофейнях и барах запустили проект «Омск — это мы»

Отметим, в рамках проекта город украшают новые граффити. Одно из них появилось на фасаде Городской детской клинической больницы № 2 имени В. П. Бисяриной — это портрет знаменитого медика, чье имя и носит больница. Также в рамках проекта в Омской крепости установили фотобудку, где каждый желающий может сделать бесплатное фото с логотипом «Омск — это мы». Фотозона расположена рядом со зданием по адресу Партизанская 5а лит Д. Она будет работать все лето по будням 16.00 до 20.00, по выходным с 11.00 до 21.00. Удачные фотоработы планируют показать на видеоэкранах Омска.