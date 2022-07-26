В городских кофейнях и барах запустили проект «Омск — это мы»

«Мы с радостью поддерживаем любые инициативы, помогающие объединять всех жителей Омска, и способствующие сформировать позитивное восприятие родного города. Например, у нас в меню есть шаверма с названием „Омичка“. Казалось бы, такая мелочь, но в любом случае, это напоминание о нашей малой родине, которой мы искренне гордимся», — отметила руководитель отдела маркетинга сети «Лаваш» Анастасия Никитенко.
Посетители заведения позитивно отнеслись к логотипу на стаканчиках. К примеру, омичке Олесе Алексеевой понравилось, что используется уже привычный символ Омска. «Ощущаешь причастность к чему-то уже такому родному» — говорит девушка.
Сети кофеен «Пряно-Румяно» с радостью присоединились к проекту, отметив, что это прививает любовь к родному городу.
«Логотип „Омск — это мы“ уже полюбился омичам и знаком уже и гостям нашего города. Мы видим позитивный отклик среди наших клиентов, такие изменения не остаются в стороне. Клиенты интересуются и спрашивают, где можно взять этот логотип для брендирования», — рассказал основатель сети «Пряно-Румяно» Вячеслав Лыков.
«Проект „Омск — это мы“ становится популярным. Дети с рождения знакомятся с ним — так в роддома Омска уже начали поступать бирочки для новорожденных и мамочек, а на Омской крепости установили в рамках проекта фотобудку. Теперь мы познакомились с новым направлением — печатями на кофейных стаканчиках. Этот логотип сближает омичей. А главное сближает бизнес и другие сферы деятельности. Омичи чувствуют единство», — уверен президент омского областного Союза предпринимателей, депутат омского Горсовета Алексей Провозин.
Отметим, в рамках проекта город украшают новые граффити. Одно из них появилось на фасаде Городской детской клинической больницы № 2 имени В. П. Бисяриной — это портрет знаменитого медика, чье имя и носит больница. Также в рамках проекта в Омской крепости установили фотобудку, где каждый желающий может сделать бесплатное фото с логотипом «Омск — это мы». Фотозона расположена рядом со зданием по адресу Партизанская 5а лит Д. Она будет работать все лето по будням 16.00 до 20.00, по выходным с 11.00 до 21.00. Удачные фотоработы планируют показать на видеоэкранах Омска.