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В британском МИД пригрозили принять меры против TikTok

В британском МИД пригрозили принять меры против TikTok

Вчера, 17:28
Фото: 1MI
Глава британского МИД Трасс пообещала начать борьбу с китайской социальной сетью TikTok.

Глава МИД Великобритании и претендент на должность премьер-министра государства Лиз Трасс пообещала принять в отношении китайской компании TikTok меры, пишет 360tv.ru со ссылкой на РИА «Новости». Трасс сделала соответствующее заявления в рамках первых дебатов, в которых она принимала участие вместе с другим финалистом предвыборной гонки, бывшим министром финансов Великобритании Риши Сунаком.

Как заявила Трасс в рамках дебатов, в отношении TikTok «абсолютно точно» следует принять меры. По мнению главы британского МИД, необходимо ограничить объемы экспорта технологий для авторитарных режимов. Лиз Трасс заявила, что уже проводит переговоры по этому вопросу с государствами-членами G7.

В настоящее время TikTok занимается реорганизацией бизнеса и покидает западные рынки. Компания планируют сокращать деятельность, в том числе, в Великобритании, в странах Евросоюза и в США. В планах TikTok — сосредоточиться на азиатских рынках.

Лиз Трасс собирается придерживаться жесткой риторики в отношении Китая и России, что будет идти в противовес позиции ее главного конкурента. Ожидается, что активное обсуждение темы России в рамках публичных выступлений станет основным мотивом и «фишкой» главы британского МИД.

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