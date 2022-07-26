В британском МИД пригрозили принять меры против TikTok

Глава МИД Великобритании и претендент на должность премьер-министра государства Лиз Трасс пообещала принять в отношении китайской компании TikTok меры, пишет 360tv.ru со ссылкой на РИА «Новости». Трасс сделала соответствующее заявления в рамках первых дебатов, в которых она принимала участие вместе с другим финалистом предвыборной гонки, бывшим министром финансов Великобритании Риши Сунаком.
Как заявила Трасс в рамках дебатов, в отношении TikTok «абсолютно точно» следует принять меры. По мнению главы британского МИД, необходимо ограничить объемы экспорта технологий для авторитарных режимов. Лиз Трасс заявила, что уже проводит переговоры по этому вопросу с государствами-членами G7.
В настоящее время TikTok занимается реорганизацией бизнеса и покидает западные рынки. Компания планируют сокращать деятельность, в том числе, в Великобритании, в странах Евросоюза и в США. В планах TikTok — сосредоточиться на азиатских рынках.
Лиз Трасс собирается придерживаться жесткой риторики в отношении Китая и России, что будет идти в противовес позиции ее главного конкурента. Ожидается, что активное обсуждение темы России в рамках публичных выступлений станет основным мотивом и «фишкой» главы британского МИД.