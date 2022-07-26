Суд вернул ребенка оставившей его в роддоме матери

Как рассказывает глава семьи, через несколько месяцев мать ребенка объявилась. С конца лета 2018 года тянется спор по вопросу места жительства ребенка. Суд поставил в нем точку, аннулировав решение об удочерении. В органах опеки оформили постановление об изъятии ребенка из семьи. Бухашеевы утверждают, что биологическая мать вместе с девочкой сейчас находятся в Новосибирске, откуда планируют вылететь в Таджикистан.