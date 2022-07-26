Суд вернул ребенка оставившей его в роддоме матери

В Иркутской области из приемной семьи изъяли пятилетнюю девочку и отдали биологической матери, которая собирается отвезти ребенка в Таджикистан, пишет 360tv.ru. Решение об удочерении девочки суд отменил, однако приемная семья с ним не согласна и собирается вернуть ребенка.
В 2017 году семья Бухашеевых удочерила ребенка, забрав его из роддома. Биологическая мать девочки, гражданка Таджикистана, не писала официальный отказ от ребенка — она просто оставила его в роддоме и ушла. Семья Бухашеевых оформила сначала опекунство над ребенком, а затем удочерила его.
Как рассказывает глава семьи, через несколько месяцев мать ребенка объявилась. С конца лета 2018 года тянется спор по вопросу места жительства ребенка. Суд поставил в нем точку, аннулировав решение об удочерении. В органах опеки оформили постановление об изъятии ребенка из семьи. Бухашеевы утверждают, что биологическая мать вместе с девочкой сейчас находятся в Новосибирске, откуда планируют вылететь в Таджикистан.
В семье Бухашеевых сравнивают изъятие ребенка с рейдерским захватом. Глава семьи рассказывает, что биологическая мать ребенка привезла с собой группу поддержки из 20 человек — представителей местной таджикской диаспоры. Встреча переросла в потасовку, в ходе которых представители Бухашеевых были травмированы и уже сняли побои.
Семья Бухашеевых собирается оспорить решение суда. Ситуацию взяли на контроль в Прокуратуре Иркутской области и в Уполномоченный по правам ребенка в регионе.