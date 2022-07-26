Страшные и заразные твари подвергли опасности 5000 омичей

Региональный Роспотребнадзор проанализировал, какое количество омичей пострадало от укусов клещей. По данным на 25 июля, в больницы обратились 4 911 человек, среди которых были 1 567 детей. С начала года прививки от клещевого энцефалита поставили более 76 тыс человек. Дератизацию провели на площади 1 293.2 га, а от клещей обработали территорию площадью 2253.7 га.