Город55
ГлавноеВсе новости
Страшные и заразные твари подвергли опасности 5000 омичей

Страшные и заразные твари подвергли опасности 5000 омичей

Сегодня, 12:45
Фото: 1MI

Клещи искусали почти 5 тысяч омичей

Клещи продолжают активно нападать на жителей региона.

Региональный Роспотребнадзор проанализировал, какое количество омичей пострадало от укусов клещей. По данным на 25 июля, в больницы обратились 4 911 человек, среди которых были 1 567 детей. С начала года прививки от клещевого энцефалита поставили более 76 тыс человек. Дератизацию провели на площади 1 293.2 га, а от клещей обработали территорию площадью 2253.7 га.

В лабораториях исследовали 99% клещей, которых сняли с людей. Из них вирусом клещевого энцефалита оказались заражены 1.2%. Еще 8.3% были заражены боррелиями, 0.9% - возбудителями эрлихиоза, 0.7% - анаплазмоза человека. Что касается клещей из окружающей среды, то их зараженность составила 0.2%.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Клещи
Подпишитесь
Борьба закончилась. Под Омском до конца расчистили тлеющее пометохранилище
После ликвидации возгорания больше месяца шла борьба с тлением, и только недавно с пометохранилища вывезли все отходы.
Сегодня, 15:33
Особо важные дела. Кипр для Солдатовой, беседы Вагнера и Шипилова и богатые сидельцы
Вчера, 15:42
Омский СК начал проверку после жалобы депутата Заксобрания на медиков
Депутат Законодательного собрания заявила, что ее ребенку-инвалиду отказали в своевременной медпомощи.
Сегодня, 13:07
Прощание с белой ивой. На комиссии по сносу решат судьбу старейшего дерева Омска
Дерево сильно разрушилось в мае этого года, и теперь его предложили полностью снести.
Сегодня, 17:00
Бывший заведующий омского детсада прикарманил часть зарплаты сотрудников
Обвиняемый говорил работникам, что они получат меньшую сумму, а сам похищал часть выплат.
Сегодня, 09:21
В СКР заявили, что омский депутат Горностаева отрицает свою вину по «пивному» делу
Депутат уверена в своей невиновности и якобы не планирует сотрудничать со следствием.
Сегодня, 14:58