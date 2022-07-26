Школьникам из ДНР устроили экскурсию по омскому парку «Вокруг света»

Posted 26 июля 2022, 11:40
Published 26 июля 2022, 11:40
Modified 26 июля 2022, 11:40
Updated 26 июля 2022, 11:40
65 детей приехали в Омск из Донецкой Народной Республики в рамках образовательной программы. Их разместили в Кадетском корпусе, основные же мероприятия образовательной программы второй Университетской смены проходят на базе ОмГПУ.
Сегодня, 26 июля, подросткам из ДНР устроили экскурсию по парку «Вокруг света» на территории «Зеленого острова». Представители парка пригласили детей не только на прогулку-экскурсию, но и на главные аттракционы парка. Ребята прокатились на самом большом за Уралом колесе обозрения, аттракционах «Летучий голландец» и «Ураган». Также школьники сыграли в аркадные игры и получили по мягкой игрушке в подарок.
«Для нас в очередной раз принять детишек большая честь и гордость. Для этих ребят хочу устроить такой праздник, чтобы и они смогли переключиться, испытать положительные эмоции и повеселиться. Думаю, дети буду довольны. У нас суперсовременный парк, который отвечает всем требованиям и нормам безопасности», — сказал генеральный директор компании «Омск сайдинг инвест» Хусайн Закриев.
Сопровождающий группу учитель физкультуры школы № 1 Олег Антонюк рассказал, что во время образовательной смены в Омск приехали 65 учащихся 7-9 классов из Докучаевска, Дебальцево, Амвросиевки и Старобишевского района Донецкой области. Во время прогулки дети сравнивали аттракционы и пейзажи с теми, что были у них на родине.
«У нас в Донецке, в парке им. Щербакова есть колесо обозрения, но оно ниже вашего. Здесь очень красиво — и река, и яхты — все как на ладони», — поделился впечатлениями школьник Евгений Школа. Парень занимается спортом, имеет второй взрослых разряд по плаванию, и образовательная программа в Омске для него стала интересным опытом.
Заместитель министра образования Омской области Лариса Жукова отметила, что прогулка по парку «Вокруг света» — своеобразная «перемена» между мероприятиями в рамках образовательной программы.
«Сама программа наших университетских смен, по которой сегодня ребята отдыхают в Кадетском корпусе, и образовательная, и познавательная. Но мы понимаем, что во время обучения должны быть перемены. И такую большую перемену нам подарил парк аттракционов „Вокруг света“. Надеемся, что ребята, прокатившись на нашем новом колесе обозрения, смогли насладиться видами нашего красивого Омска, реки Иртыш, большими просторами наших кварталов. Надеюсь, что большая перемена останется в их памяти, как и другие мероприятия, которые они посещали в Омске. Смена у них достаточно большая, длится три недели», — рассказала Лариса Жукова.
Отмечается, что организацией поездок школьников по историческим местам Омска занималось реготделение партии «Единая Россия».
«Огромное спасибо хочу сказать от имени омичей нашему омскому инвестору — компании „Омск сайдинг инвест“ и ее руководителю Хусайну Закриеву, который организовал со своей командой такой прекрасный парк аттракционов. Школьники из ДНР сегодня прокатились на колесе обозрения, поднялись и посмотрели весь наш город во всей красоте, Иртыш, водный акваторий, левый и правый берега. Эти масштабные впечатления надолго запомнятся ребятам», — уверен депутат Омского горсовета Алексей Сокин.