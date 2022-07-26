Школьникам из ДНР устроили экскурсию по омскому парку «Вокруг света»

Сегодня, 26 июля, подросткам из ДНР устроили экскурсию по парку «Вокруг света» на территории «Зеленого острова». Представители парка пригласили детей не только на прогулку-экскурсию, но и на главные аттракционы парка. Ребята прокатились на самом большом за Уралом колесе обозрения, аттракционах «Летучий голландец» и «Ураган». Также школьники сыграли в аркадные игры и получили по мягкой игрушке в подарок.