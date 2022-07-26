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Сборная Франции по волейболу впервые стали победителями Лиги наций

Сегодня, 13:27
Финальная игра состоялась в Болонье, французы победили сборную США со счетом 3:2. Третье место у поляков.

Как сообщает iz.ru, французские волейболисты впервые получили звание победителей Лиги наций. До этого им удалось один раз взять серебро и один раз бронзу.

Следует отметить, что до французов победителями Лиги наций дважды становилась сборная России. Однако 1 марта Международная федерация волейбола отстранила наши команды от международных соревнований. В качестве причины была названа спецоперация на Украине.

В этот же день было принято решение о переносе Чемпионата мира по волейболу из России, а польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что хозяевами ЧМ станут Польша и Словения.

 

#Светлана Павлова
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