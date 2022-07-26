Прощание с белой ивой. На комиссии по сносу решат судьбу старейшего дерева Омска

Отметим, что в конце июня мэр Омска Сергей Шелест упразднил статус памятника природы «Ива белая» и перевел дерево в разряд обычных деревьев. При этом насовсем Омск не должен лишиться старейшего дерева: у здания «Водоканала» предлагается высадить аллею из побегов столетней ивы.