Город55
ГлавноеВсе новости
Прощание с белой ивой. На комиссии по сносу решат судьбу старейшего дерева Омска

Прощание с белой ивой. На комиссии по сносу решат судьбу старейшего дерева Омска

Вчера, 17:00
Фото: Город55

В Омске предложили снести старейшую иву у «Водоканала»

Дерево сильно разрушилось в мае этого года, и теперь его предложили полностью снести.

Опубликован проект протокола заседания комиссии по сносу и обрезке деревьев в Омске. Заседание состоится завтра, 27 июля,  на обсуждение вынесли 26 вопросов и предложений. В их числе — предложение снести старейшую белую иву у «Водоканала».

С предложение снести дерево выступило городское Управление дорожного хозяйства и благоустройства. Дерево не значится как аварийное, однако его нынешнее состояние вызывает беспокойство.

Интересно, что на прошлое заседание комиссии, которое состоялось 5 июля, выносили вопрос об обрезке столетней ивы. Теперь же ее решили снести.

Отметим, что в конце июня мэр Омска Сергей Шелест упразднил статус памятника природы «Ива белая» и перевел дерево в разряд обычных деревьев. При этом насовсем Омск не должен лишиться старейшего дерева: у здания «Водоканала» предлагается высадить аллею из побегов столетней ивы.

#Ольга Акамова#Омск#Общество#Новости#Омская область#Ива#Дерево#Снос#Растения
Подпишитесь
«Вышел из зала с надменным видом»: омичка — о приговоре стрелку, ранившему ее дочь
Вчера, 18:45
Особо важные дела. Кипр для Солдатовой, беседы Вагнера и Шипилова и богатые сидельцы
25 июля, 15:42
Омский СК начал проверку после жалобы депутата Заксобрания на медиков
Депутат Законодательного собрания заявила, что ее ребенку-инвалиду отказали в своевременной медпомощи.
Вчера, 13:07
СК: депутат омского Заксобрания Кипервар перестал сотрудничать со следствием
Вчера, 17:51
Борьба закончилась. Под Омском до конца расчистили тлеющее пометохранилище
После ликвидации возгорания больше месяца шла борьба с тлением, и только недавно с пометохранилища вывезли все отходы.
Вчера, 15:33