Прощание с белой ивой. На комиссии по сносу решат судьбу старейшего дерева Омска

Опубликован проект протокола заседания комиссии по сносу и обрезке деревьев в Омске. Заседание состоится завтра, 27 июля, на обсуждение вынесли 26 вопросов и предложений. В их числе — предложение снести старейшую белую иву у «Водоканала».
С предложение снести дерево выступило городское Управление дорожного хозяйства и благоустройства. Дерево не значится как аварийное, однако его нынешнее состояние вызывает беспокойство.
Интересно, что на прошлое заседание комиссии, которое состоялось 5 июля, выносили вопрос об обрезке столетней ивы. Теперь же ее решили снести.
Отметим, что в конце июня мэр Омска Сергей Шелест упразднил статус памятника природы «Ива белая» и перевел дерево в разряд обычных деревьев. При этом насовсем Омск не должен лишиться старейшего дерева: у здания «Водоканала» предлагается высадить аллею из побегов столетней ивы.