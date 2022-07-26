Омский СК начал проверку после жалобы депутата Заксобрания на медиков

Речь идет о жалобе депутата омского Законодательного собрания. Она написала на своей странице во «ВКонтакте», что ее сына-подростка с сердечным приступом не смогли госпитализировать в субботу, оставив дожидаться понедельника. По ее словам, мальчику стало плохо около 22:00 вечера 23 июля: он потерял сознание и упал, получив ссадины на носу и шее. Женщина сразу вызвала скорую — семья находилась в поселке Ростовка. Машина долго не ехала, повторно дозвониться не удалось. Связаться с медиками получилось лишь через экстренную службу по номеру 112, однако, говорит депутат, там заявили, что машин поблизости нет.