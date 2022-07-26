Омский СК начал проверку после жалобы депутата Заксобрания на медиков

Региональный Следственный комитет начал проверку после жалобы в соцсетях на не вовремя оказанную помощь ребенку-инвалиду с сердечным заболеванием. Пост разместила мама мальчика 23 июля. В ведомстве заявили, что изучат обстоятельства происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Речь идет о жалобе депутата омского Законодательного собрания. Она написала на своей странице во «ВКонтакте», что ее сына-подростка с сердечным приступом не смогли госпитализировать в субботу, оставив дожидаться понедельника. По ее словам, мальчику стало плохо около 22:00 вечера 23 июля: он потерял сознание и упал, получив ссадины на носу и шее. Женщина сразу вызвала скорую — семья находилась в поселке Ростовка. Машина долго не ехала, повторно дозвониться не удалось. Связаться с медиками получилось лишь через экстренную службу по номеру 112, однако, говорит депутат, там заявили, что машин поблизости нет.
Депутат повезла сына на своей машине в город. В 23:00 семью встретила кардиологическая бригада скорой помощи. Оказать помощь на месте не удалось — у ребенка кардиостимулятор, требовалась консультация. Однако оперативно найти место в городских кардиологических отделениях медики не смогли. Тем временем ребенку было плохо, приступ сопровождается головокружением и рвотой.
Врач скорой обзванивал областную детскую клиническую больницу и детские больницы № 2 и № 3 — везде отказывались принять ребенка. Наконец удалось договориться с ДКБ-3, где ребенка осмотрели уже около полуночи, спустя два часа после начала приступа. У подростка исключили сотрясение мозга, далее требовалась госпитализация в кардиологию.
«В ДКБ 2 в грубой форме и нецензурно было отказано в приеме ребенка. Так же звонили в областную клиническую больницу (ОКБ), но там, в кардио-центре сказали, что не могут принять подростка во взрослое отделение», — жалуется депутат.
В итоге ребенка все-таки удалось госпитализировать в ДКБ-2, однако дежурный педиатр тоже не смог оказать нужную помощь. Семью отправили ждать до понедельника — обратиться к кардиологу по месту жительства либо ожидать врача в стационаре. В 4 часа утра депутат вернулась с ребенком домой, все это время ему было плохо.
В омском минздраве пообещали рабобраться в ситуации.
«Мы приносим извинения за то, что вам пришлось столкнуться с такой ситуацией. Мы обязательно разберемся, почему ребенку вовремя не была оказана необходимая помощь», — написало ведомство под постом парламентария.