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Ограничили свободу. Омич нарвался на проблемы из-за фальшивого рецепта на лекарства

Ограничили свободу. Омич нарвался на проблемы из-за фальшивого рецепта на лекарства

Сегодня, 10:47
Фото: 1MI

Омича наказали за покупку фальшивого лекарственного рецепта

Мужчина пытался приобрести сильнодействующий препарат по поддельному рецепту.

В Омской области вынесли приговор 45-летнему жителю Калачинска. Его признали виновным в приобретении, хранении и использовании поддельного документа.

Суд выяснил, что в августе 2021 года подсудимый приобрел через интернет поддельный рецептурный бланк на сильнодействующий лекарственный препарат. За покупку фальшивого документа мужчина заплатил 2 тыс рублей.

Он получил рецепт по почте, после чего отправился в аптеку и предъявил фармацевту. Однако у сотрудницы аптек бланк вызвал подозрение, поэтому она отказалась продавать препарат. Подсудимый признал вину. Суд наложил ограничения на свободу передвижения подсудимого.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Прокуратура Омской области#Лекарства
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