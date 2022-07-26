Ограничили свободу. Омич нарвался на проблемы из-за фальшивого рецепта на лекарства

В Омской области вынесли приговор 45-летнему жителю Калачинска. Его признали виновным в приобретении, хранении и использовании поддельного документа.
Суд выяснил, что в августе 2021 года подсудимый приобрел через интернет поддельный рецептурный бланк на сильнодействующий лекарственный препарат. За покупку фальшивого документа мужчина заплатил 2 тыс рублей.
Он получил рецепт по почте, после чего отправился в аптеку и предъявил фармацевту. Однако у сотрудницы аптек бланк вызвал подозрение, поэтому она отказалась продавать препарат. Подсудимый признал вину. Суд наложил ограничения на свободу передвижения подсудимого.