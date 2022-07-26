Ограничили свободу. Омич нарвался на проблемы из-за фальшивого рецепта на лекарства

Он получил рецепт по почте, после чего отправился в аптеку и предъявил фармацевту. Однако у сотрудницы аптек бланк вызвал подозрение, поэтому она отказалась продавать препарат. Подсудимый признал вину. Суд наложил ограничения на свободу передвижения подсудимого.