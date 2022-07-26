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Объявили в розыск. В Омской области неизвестный сбил пешехода

Объявили в розыск. В Омской области неизвестный сбил пешехода

Сегодня, 11:35
Фото: 1MI

Полиция объявила в розыск водителя, который сбил мужчину на омской трассе

ДТП произошло сегодня утром в Азовском районе.

Сегодня, 26 июля, в Азовском районе произошла авария, в результате которой сбили человека. Очевидцы сообщили об аварии в 8:30.

Полицейские предварительно установили, что неизвестный водитель ехал за рулем неустановленного автомобиля (предположительно это был Hyundai) по трассе Омск – Одесское. В районе 41 км он наехал на пешехода, а затем скрылся с места происшествия.

В результате аварии 44-летний мужчина-пешеход был госпитализирован. Сейчас полицейские устанавливают личность водителя. Его объявили в розыск. Сообщить подробности об этой аварии, автомобиле или личности водителя нужно по телефонам 79-34-01, 79-35-04 или 102.

#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Омская область#ДТП#ГИБДД#Розыск
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