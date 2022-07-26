Объявили в розыск. В Омской области неизвестный сбил пешехода

Сегодня, 26 июля, в Азовском районе произошла авария, в результате которой сбили человека. Очевидцы сообщили об аварии в 8:30.
Полицейские предварительно установили, что неизвестный водитель ехал за рулем неустановленного автомобиля (предположительно это был Hyundai) по трассе Омск – Одесское. В районе 41 км он наехал на пешехода, а затем скрылся с места происшествия.
В результате аварии 44-летний мужчина-пешеход был госпитализирован. Сейчас полицейские устанавливают личность водителя. Его объявили в розыск. Сообщить подробности об этой аварии, автомобиле или личности водителя нужно по телефонам 79-34-01, 79-35-04 или 102.