Не смог найти дорогу домой. В Омске школьник потерялся в парке развлечений

Вечером в полицию обратилась омичка, которая рассказала, что встретила на улице заблудившегося ребенка. Женщина не смогла сама помочь мальчику, поэтому обратилась в правоохранительные органы.
Сотрудники Росгвардии выяснили, что школьник вместе с друзьями приехал в парк 30-летия ВЛКСМ из Чкаловска. Мальчик заигрался и потерял приятелей. Он не смог сам найти дорогу домой, к тому же адрес ребенок тоже забыл.
Старшие сержанты Ерлан Алибаев и Тлеген Альбеков привезли ребенка в отдел полиции. Сотрудники правоохранительных органов смогли выяснить, в какой школе учится мальчик. Через сотрудников образовательного учреждения полицейские связались с его семьей. Вскоре ребенка передали приехавшим родителям.