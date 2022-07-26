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Не смог найти дорогу домой. В Омске школьник потерялся в парке развлечений

Не смог найти дорогу домой. В Омске школьник потерялся в парке развлечений

Сегодня, 08:34
Фото: 1MI

Сотрудники омской Росгвардии вернули домой потерявшегося школьника

На помощь потерявшемуся мальчику пришла незнакомая женщина и сотрудники Росгвардии.

Вечером в полицию обратилась омичка, которая рассказала, что встретила на улице заблудившегося ребенка. Женщина не смогла сама помочь мальчику, поэтому обратилась в правоохранительные органы.

Сотрудники Росгвардии выяснили, что школьник вместе с друзьями приехал в парк 30-летия ВЛКСМ из Чкаловска. Мальчик заигрался и потерял приятелей. Он не смог сам найти дорогу домой, к тому же адрес ребенок тоже забыл.

Старшие сержанты Ерлан Алибаев и Тлеген Альбеков привезли ребенка в отдел полиции. Сотрудники правоохранительных органов смогли выяснить, в какой школе учится мальчик. Через сотрудников образовательного учреждения полицейские связались с его семьей. Вскоре ребенка передали приехавшим родителям.

#Вероника Жукова#Общество#Омск#Новости#Росгвардия#Пропал ребенок#Парк 30-летия ВЛКСМ
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