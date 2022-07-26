Не смог найти дорогу домой. В Омске школьник потерялся в парке развлечений

Сотрудники Росгвардии выяснили, что школьник вместе с друзьями приехал в парк 30-летия ВЛКСМ из Чкаловска. Мальчик заигрался и потерял приятелей. Он не смог сам найти дорогу домой, к тому же адрес ребенок тоже забыл.