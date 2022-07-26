Насильно извлекли из моря. В Абхазии МЧС спасло пьяных туристов из Омска

Несчастным случаем едва не завершился отдых супружеской пары из Омска в Абхазии. Как сообщили в пресс-службе МЧС республики, молодые люди 1994 и 1996 годов рождения купались в море и заплыли на 1.5 км от берега неподалеку от поселка Агудзера Гулрыпшского района. Это обеспокоило других отдыхающих, которые и вызвали МЧС.
При этом туристов пришлось доставать из воды едва ли не силой.
«Прибывшие на место сотрудники ГИМС фактически насильно извлекли нетрезвую пару из воды и доставили на берег», — говорится в сообщении ведомства.
Спасатели отметили, что шансы доплыть обратно у пары были минимальные. Если бы их не принудили пересесть в спасательное судно, с большой вероятностью все закончилось бы трагедией.