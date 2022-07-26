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Насильно извлекли из моря. В Абхазии МЧС спасло пьяных туристов из Омска

Насильно извлекли из моря. В Абхазии МЧС спасло пьяных туристов из Омска

Вчера, 18:14
Фото: 1MI

Сотрудники МЧС в Абхазии спасли двух нетрезвых омских туристов

Молодые супруги перебрали с алкоголем и отплыли на полтора километра от берега. При этом они сопротивлялись спасению.

Несчастным случаем едва не завершился отдых супружеской пары из Омска в Абхазии. Как сообщили в пресс-службе МЧС республики, молодые люди 1994 и 1996 годов рождения купались в море и заплыли на 1.5 км от берега неподалеку от поселка Агудзера Гулрыпшского района. Это обеспокоило других отдыхающих, которые и вызвали МЧС.

При этом туристов пришлось доставать из воды едва ли не силой.

«Прибывшие на место сотрудники ГИМС фактически насильно извлекли нетрезвую пару из воды и доставили на берег», — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели отметили, что шансы доплыть обратно у пары были минимальные. Если бы их не принудили пересесть в спасательное судно, с большой вероятностью все закончилось бы трагедией.

#Екатерина Чаплинская#Новости#Туристы#МЧС#Происшествия#Абхазия#Омск
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