Насильно извлекли из моря. В Абхазии МЧС спасло пьяных туристов из Омска

Несчастным случаем едва не завершился отдых супружеской пары из Омска в Абхазии. Как сообщили в пресс-службе МЧС республики, молодые люди 1994 и 1996 годов рождения купались в море и заплыли на 1.5 км от берега неподалеку от поселка Агудзера Гулрыпшского района. Это обеспокоило других отдыхающих, которые и вызвали МЧС.