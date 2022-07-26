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На шоссе под Надымом можно встретить дикого медведя

26 июля, 23:36
Хищное животное свободно расхаживает по трассе под Надымом.

В социальных сетях можно встретить ролики, записанные очевидцами встреч с опасным зверем, который спокойно разгуливает по трассе.

Свидетели утверждают, что встречи с медведем произошли в тридцати километрах от города Надыма, пишет www.infox.ru.

Зоологи информируют, что контактировать с дикими животными не следует, они могут представлять серьезную опасность. 

Сообщают, что ранее в Ноябрьске дикий медведь напал на мужчину, который подкармливал животное около двух лет. От полученных травм пострадавший скончался. 

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