На шоссе под Надымом можно встретить дикого медведя

В социальных сетях можно встретить ролики, записанные очевидцами встреч с опасным зверем, который спокойно разгуливает по трассе.
Свидетели утверждают, что встречи с медведем произошли в тридцати километрах от города Надыма, пишет www.infox.ru.
Зоологи информируют, что контактировать с дикими животными не следует, они могут представлять серьезную опасность.
Сообщают, что ранее в Ноябрьске дикий медведь напал на мужчину, который подкармливал животное около двух лет. От полученных травм пострадавший скончался.