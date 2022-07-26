Корпорация МСП открыла центр консультирования бизнеса по участию в закупках

Консультации проводятся бесплатно как лично, так и в дистанционном режиме. По словам главы Корпорации МСП Александра Исаевича, в центре дают информацию бизнесу на всех этапах проведения закупок. В частности, можно обратиться за консультацией по вопросу получения аккредитации на электронных площадках, составления документации, защиты интересов в случае нарушений со стороны заказчиков и так далее.
«Малые и средние предприниматели, а также самозанятые могут принять участие во встречах, посвященных различным аспектам подготовки к участию в закупках. Они будут проходить в регионах один-два раза в месяц», — сказал Исаевич.
По его словам, предприниматели также могут обращаться в центр по вопросам заключения офсетных договоров. Также все желающие могут получить необходимую помощь, если они хотят подать заявку на программу «выращивания» для участия в закупках крупнейших заказчиков.
Напомним: совершать закупки у малого и среднего бизнеса в рамках 223-ФЗ сегодня обязаны все заказчики с госучастием. Квота на них составляет 25%, ее обеспечением занимается Корпорация МСП. Планируется, что к 2024 году закупки крупнейших заказчиков у представителей МСП составят пять триллионов рублей. Курирует нацпроет первый вице-премьер Андрей Белоусов.