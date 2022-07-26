Корпорация МСП открыла центр консультирования бизнеса по участию в закупках

Консультации проводятся бесплатно как лично, так и в дистанционном режиме. По словам главы Корпорации МСП Александра Исаевича, в центре дают информацию бизнесу на всех этапах проведения закупок. В частности, можно обратиться за консультацией по вопросу получения аккредитации на электронных площадках, составления документации, защиты интересов в случае нарушений со стороны заказчиков и так далее.