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Корпорация МСП открыла центр консультирования бизнеса по участию в закупках

Сегодня, 13:20
В России открылся центр консультирования бизнеса по вопросам участия в закупках по 223-ФЗ «Гид по закупкам». Его создала Корпорация МСП для поддержки малого и среднего бизнеса, а также самозанятых, желающих участвовать в закупках как поставщики.

Консультации проводятся бесплатно как лично, так и в дистанционном режиме. По словам главы Корпорации МСП Александра Исаевича, в центре дают информацию бизнесу на всех этапах проведения закупок. В частности, можно обратиться за консультацией по вопросу получения аккредитации на электронных площадках, составления документации, защиты интересов в случае нарушений со стороны заказчиков и так далее.

«Малые и средние предприниматели, а также самозанятые могут принять участие во встречах, посвященных различным аспектам подготовки к участию в закупках. Они будут проходить в регионах один-два раза в месяц», — сказал Исаевич.

По его словам, предприниматели также могут обращаться в центр по вопросам заключения офсетных договоров. Также все желающие могут получить необходимую помощь, если они хотят подать заявку на программу «выращивания» для участия в закупках крупнейших заказчиков. 

Напомним: совершать закупки у малого и среднего бизнеса в рамках 223-ФЗ сегодня обязаны все заказчики с госучастием. Квота на них составляет 25%, ее обеспечением занимается Корпорация МСП. Планируется, что к 2024 году закупки крупнейших заказчиков у представителей МСП составят пять триллионов рублей. Курирует нацпроет первый вице-премьер Андрей Белоусов.

 

#Светлана Павлова
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