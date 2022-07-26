Команду мэра Омска Шелеста наградили благодарственными письмами от ОмГТУ

Базовая кафедра действует в университете уже шестой год. Благодаря сотрудничеству с муниципалитетом студенты получают возможность учиться у лучших омских управленцев. Теоретические знания подкрепляются практикой и стажировкой в администрации, а многие выпускники участвуют в конкурсах на замещение должностей и вливаются в команду мэрии.