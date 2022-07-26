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Команду мэра Омска Шелеста наградили благодарственными письмами от ОмГТУ

Команду мэра Омска Шелеста наградили благодарственными письмами от ОмГТУ

Сегодня, 12:36
Фото: Сергей Сапоцкий
Награды вуза получили 17 сотрудников администрации Омска во главе с мэром Сергеем Шелестом.

Благодарственные письма от и.о. ректора ОмГТУ Дмитрия Маевского вручили сотрудникам мэрии за весомый вклад в развитие базовой кафедры «Муниципальное управление» - центр компетенций. Награды получили 17 сотрудников администрации, в том числе мэр Сергей Шелест и первый вице-мэр, директор департамента городского хозяйства Евгений Фомин. 

Фомин отметил качество подготовки на базовой кафедре, благодаря чему молодые специалисты успешно включаются в работу администрации и иных ведомств.

«Взаимодействие с учебными заведениями – очень важный элемент в подготовке квалифицированных кадров, и не только по инженерным специальностям, но и в области государственного и муниципального управления. Многолетняя работа, которая у нас сложилась с ОмГТУ, позволяет укомплектовать администрацию города и иные органы власти достаточно квалифицированными специалистами», - отметил первый заместитель мэра города Омска, директор департамента городского хозяйства Евгений Фомин.
Фото: Сергей Сапоцкий

Базовая кафедра действует в университете уже шестой год. Благодаря сотрудничеству с муниципалитетом студенты получают возможность учиться у лучших омских управленцев. Теоретические знания подкрепляются практикой и стажировкой в администрации, а многие выпускники участвуют в конкурсах на замещение должностей и вливаются в команду мэрии.

«Какие вопросы и задачи, актуальные для развития Омска, включать в учебные планы, а какие - сделать темой для дискуссии в рамках научно-практических конференций, мы обсуждаем совместно с мэром Омска Сергеем Николаевичем Шелестом. Чувствуется постоянная поддержка со стороны руководства города», - рассказала заведующий кафедрой «Государственное, муниципальное  управление и таможенное  дело Ольга Кузнецова.  – Акцент делаем на подготовке специалистов, которые уже со студенческих лет видят городские проблемы и пытаются их решить». 

Ранее образовательный тандем мэрии и ОмГТУ получил высокую оценку на федеральном уровне. Администрация Омска получила благодарственное письмо от Минтруда РФ за участие во всероссийском конкурсе «Лучшие кадровые практики в системе государственного и муниципального управления», где участвовала в номинации «Профессиональная адаптация и ориентация».

#Екатерина Чаплинская
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