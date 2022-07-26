Команду мэра Омска Шелеста наградили благодарственными письмами от ОмГТУ

Благодарственные письма от и.о. ректора ОмГТУ Дмитрия Маевского вручили сотрудникам мэрии за весомый вклад в развитие базовой кафедры «Муниципальное управление» - центр компетенций. Награды получили 17 сотрудников администрации, в том числе мэр Сергей Шелест и первый вице-мэр, директор департамента городского хозяйства Евгений Фомин.
Фомин отметил качество подготовки на базовой кафедре, благодаря чему молодые специалисты успешно включаются в работу администрации и иных ведомств.
«Взаимодействие с учебными заведениями – очень важный элемент в подготовке квалифицированных кадров, и не только по инженерным специальностям, но и в области государственного и муниципального управления. Многолетняя работа, которая у нас сложилась с ОмГТУ, позволяет укомплектовать администрацию города и иные органы власти достаточно квалифицированными специалистами», - отметил первый заместитель мэра города Омска, директор департамента городского хозяйства Евгений Фомин.
Базовая кафедра действует в университете уже шестой год. Благодаря сотрудничеству с муниципалитетом студенты получают возможность учиться у лучших омских управленцев. Теоретические знания подкрепляются практикой и стажировкой в администрации, а многие выпускники участвуют в конкурсах на замещение должностей и вливаются в команду мэрии.
«Какие вопросы и задачи, актуальные для развития Омска, включать в учебные планы, а какие - сделать темой для дискуссии в рамках научно-практических конференций, мы обсуждаем совместно с мэром Омска Сергеем Николаевичем Шелестом. Чувствуется постоянная поддержка со стороны руководства города», - рассказала заведующий кафедрой «Государственное, муниципальное управление и таможенное дело Ольга Кузнецова. – Акцент делаем на подготовке специалистов, которые уже со студенческих лет видят городские проблемы и пытаются их решить».
Ранее образовательный тандем мэрии и ОмГТУ получил высокую оценку на федеральном уровне. Администрация Омска получила благодарственное письмо от Минтруда РФ за участие во всероссийском конкурсе «Лучшие кадровые практики в системе государственного и муниципального управления», где участвовала в номинации «Профессиональная адаптация и ориентация».