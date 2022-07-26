Ищут вторые сутки. Пенсионерка из Омска исчезла в лесу на севере области

64-летнюю жительницу Омска, заблудившуюся в лесу в Большереченском районе, не могут найти уже третий день. Женщина ушла из д. Березовка в лес за грибами и не вернулась. В полицию о ее пропаже сообщили поздно вечером в воскресенье, 24 июля.