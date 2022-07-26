Ищут вторые сутки. Пенсионерка из Омска исчезла в лесу на севере области

64-летнюю жительницу Омска, заблудившуюся в лесу в Большереченском районе, не могут найти уже третий день. Женщина ушла из д. Березовка в лес за грибами и не вернулась. В полицию о ее пропаже сообщили поздно вечером в воскресенье, 24 июля.
Вторые сутки полиция, спасатели и волонтеры ищут омичку, пока безуспешно. К поискам привлекли весь личный состав ОМВД по Большереченскому району. Также леса прочесывают сотрудники пожарной части, волонтеры и местные жители. Соседние населенные пункты тоже оповестили о поисках — на случай, если женщина выйдет к ним.
Полиция сообщает приметы потерявшейся омички: рост 165-170 см, на вид 60-65 лет, среднего телосложения, глаза карие, темные волосы с сединой. В лес ушла в темно-синем платье, темно-зеленой кофте, зеленом платке, черных штанах и черных сапогах.
Любую информацию, которая может помочь в поисках, просят сообщать по телефону: 79-33-88.