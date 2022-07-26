Иметь связи с иностранцами становится опасно

Юристы указывают на то, что в статье не прописаны критерии оказания поддержки, за которую могут привлечь к уголовной ответственности, да и сами формулировки кажутся экспертам сырыми. Утешает только то, что статья обещает наказание лишь тем, кто осознанно направлял свою деятельность против безопасности страны.