Иметь связи с иностранцами становится опасно

Как пишет Infox, согласно этой статье, уголовная ответственность должна наступить для россиян, которые оказывали иностранцам поддержку в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ. В случае, если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до восьми лет тюремного заключения.
Примечательно, что эта статья УК РФ не имеет ничего общего со статьей о госизмене, предполагающей еще более суровое наказание – до 20 лет тюрьмы.
Юристы указывают на то, что в статье не прописаны критерии оказания поддержки, за которую могут привлечь к уголовной ответственности, да и сами формулировки кажутся экспертам сырыми. Утешает только то, что статья обещает наказание лишь тем, кто осознанно направлял свою деятельность против безопасности страны.