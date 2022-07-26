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Posted 27 июля 2022, 07:56

Published 27 июля 2022, 07:56

Modified 27 июля 2022, 07:56

Updated 27 июля 2022, 07:56

Еще один суд. Дело насильника-древолаза из Омска подготовили для суда

27 июля 2022, 07:56

В Омске осудят мужчину, который изнасиловал падчерицу и залез на дерево

Мужчина обвиняется сразу по двум статьям, это будет девятый суд над омичом.

В пресс-службе регионального СУ СКР по Омской области сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении 36-летнего омича, который в состоянии наркотического опьянения изнасиловал 15-летнюю дочь своей сожительницы.

Преступление омич совершил 13 января 2022 года. После случившегося школьница побежала за помощью к своей старшей сестре, а омич забрался на дерево рядом с домом. С ним пытался разобраться супруг старшей сестры пострадавшей девочки.

Мужчину сняли с дерева сотрудники МЧС и передали полицейским. Омич не смог объяснить свои действия, потому что ничего не помнил. В отношении него завели два уголовных дела: по ст. 131 УК РФ «Изнасилование», ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

Известно, что омич уже 8 раз привлекался к ответственности за кражи. Вдобавок к этому он не раз проявлял агрессию к домочадцам, и потому его отправили под стражу до суда. Все проведенные экспертизы подтвердили, что омич вменяем. По информации СУ СКР по Омской области, дело с обвинительным заключением готовят к передаче в суд.

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