Дождались! В Советском округе Омска начнут убирать давно закрытую свалку

Работы начнутся уже в этом году и продолжатся до 2024 года. За это время из бюджета разных уровней на работы потратят 863 356.88 тыс рублей. Из них субсидия из федерального бюджета в 2022 году составит 338 338.20 тыс рублей, в 2023 — 203 002.90 тыс рублей, в 2024 — 135 335.20 тыс рублей. Остальную часть средств выделят из бюджетов Омска и Омской области.