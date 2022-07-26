Дождались! В Советском округе Омска начнут убирать давно закрытую свалку

В министерстве природных ресурсов и экологии Омской области сообщили, что Омская область подала заявку на предоставление субсидии из федерального бюджета для ликвидации свалки в Советском округе. Недавно стало известно, что заявка прошла отбор.
Работы начнутся уже в этом году и продолжатся до 2024 года. За это время из бюджета разных уровней на работы потратят 863 356.88 тыс рублей. Из них субсидия из федерального бюджета в 2022 году составит 338 338.20 тыс рублей, в 2023 — 203 002.90 тыс рублей, в 2024 — 135 335.20 тыс рублей. Остальную часть средств выделят из бюджетов Омска и Омской области.
«Наша задача приступить к реализации проекта уже в этом году. Следующие объекты, требующие рекультивации — это полигоны в КАО и ЛАО», — отметил Министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов.
Работы будут идти в рамках федерального проекта «Чистая страна», входящего в состав национального проекта «Экология», отметили в минприроды.